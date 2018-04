Češi se vracejí na černomořské pláže

Češi znají bulharské pobřeží velmi dobře především ze sedmdesátých a osmdesátých let, kdy sem mířily každoročně a opakovaně statisíce Čechů.

Po politických změnách se Češi počátkem devadesátých let zaměřili spíše na dříve nedostupnou Itálii, Španělsko, Tunisko či středomořské ostrovy a do bývalých komunistických zemí se - s výjimkou nonkonformních dobrodruhů - nechtělo jezdit nikomu. Ostatně ani samo Bulharsko nemělo tehdy, až na hezké moře, co nabídnout.

90. leta: odliv turistů na Západ

V polovině devadesátých let tato země zažívala rozsáhlou ekonomickou krizi, při které se bulharské hospodářství zcela zhroutilo. Ani současná hospodářská situace nenaznačuje, že by na jihovýchodě Evropy rostl nějaký balkánský ekonomický tygr, ale to turisty trápit nemusí.

Obchody jsou plné zboží a soukromé společnosti, které postupně privatizují bývalé státní podniky, vědí, že turistika je jedním z mála odvětví, ve kterém může Bulharsko konkurovat tradičním turistickým destinacím.

V posledních letech, kdy se alespoň část obyvatel Česka nabažila jižních a západních moří, se začínají Češi vracet i do polozapomenutého Bulharska. A je jich zde stále více, dokonce tolik, že některé restaurace už vyvěšují jídelní lístky také v češtině. Na druhou stranu zde Čechů rozhodně není tolik, abyste si zde připadali jako na nějaké české pouti.

Kdo jezdí do Bulharska?

K Černému moři míří hlavně mladí lidé do třiceti let a pak lidé v předdůchodovém věku - klidně i s vnoučaty.

"Kdysi jsme sem jezdívali pravidelně a od revoluce jsme tady již podruhé. Neznáme pro děti lepší moře, a tak jsme vzali vnoučata s sebou. Syn se snachou si tak mohou odpočinout a užít si dovolenou bez dětí," říká pětapadesátiletý muž, který do Bulharska přiletěl z Prahy.

Právě vzdálenost a nedostatek informací o balkánské zemi je to, co většinu Čechů od dovolené v Bulharsku zatím odrazuje. Obava ze vzdálenosti je sice oprávněná, ale obava z balkánského prostředí je lichá.

Zatímco bulharský venkov je na evropské poměry velmi zaostalý, pobřeží už snese srovnání prakticky s kterýmkoli jiho- či západoevropským střediskem. Prosluněné pláže a jejich okolí jsou plné barů, restaurací a diskoték západního střihu, na pláži si bez problémů můžete pronajmout vodní skútr, surf, nebo dokonce jachtu.







KOLIK CO STOJÍ V BULHARSKU Restaurace:

polévka - 1 leva

hlavní jídlo - 3-6 leva

pivo - 1 leva

káva - 0,5 leva láhev vína - od 4 leva

Ceny v obchodech:

bochník chleba - 0,6 leva

1 kg balkánského sýra - 3 leva

1 kg tvrdého sýra - 5 leva

pivo - 0,6 leva

láhev vína - od 1,5 leva

Aktuální kurz:

1 leva = 0,5 eura = cca 15 korun