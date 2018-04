Češi se pod K2 chystají na finální útok na vrchol

Sulovský, Josef Lukáš a Radovan Marek dnes fixy připravují nad třetím táborem. "Mají fixovat do čtyřky, snad to počasí zítra ještě vydrží. Pak má přijít krátká frontička s nepatrným sněžením do neděle," hlásí ze základního tábora Libor Uher.

Podle posledních zpráv by mělo být v oblasti hezky na počátku příštího týdne. "Takže v neděli startujeme společně s Američany z Abruzzi pilíře zkusit udělat finální útok na vrchol," doufá Uher a dodává: "Jsem z toho celý nervózní, ale těším se jako nikdo, možná už tam půjdeme naposled."

Podle předpovědi by mělo být úplné bezvětří a příznivé teploty. "S Američany bychom to mohli prorazit. Možná se přidají i nějací Rusové, kteří už dostavěli C3 a budou se chtít taky kouknout na vršek," spřádají horolezci plány pro příští týden.



Pohled z 3C



O tom, že v oblasti napadlo hodně nového sněhu, svědčí i skutečnost, že tam padají laviny. "Jedna sjela kousek od základního tábora. Bylo to fakt těsně," líčí Uher.

Část expedice se nyní také pokouší o výstup na nedalekou osmitisícovku Broad Peak. "Sledujeme to dalekohledem, do trojky stoupá asi 60 lidí. V trojce bude další odpad, k vrcholu jich tedy zamíří podstatně méně," popisuje Uher. Pokud vyjde počasí, měla by se skupinka dostat až na vrchol. "Teoreticky by to měli stihnout, jen nevíme, jak je to se sněhem v sedle Broad Peaku."