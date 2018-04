Češi se očkují nejvíce proti žloutence a tyfu

9:32 , aktualizováno 9:32

Češi se na cesty do světa nechají nejčastěji očkovat proti žloutence A a B a břišnímu tyfu. Ročně přijde do očkovacích center 15.000 lidí, tři čtvrtiny se ptají na ochranu proti malárii. "Za posledních deset let pozorujeme změnu, rizika si uvědomují hlavně lidé nad 35 let, mladší méně, nechají se očkovat spíše pod tlakem rodičů," řekl Jiří Beran z Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové.