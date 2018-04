Češi se mění: volí komfortnější dovolené

13:15

Stále více Čechů a Moravanů si dopřává větší komfort při výběru a trávení své dovolené. Cestovní kanceláře tak rok od roku prodávají více leteckých zájezdů do vzdálených zemí, lidé častěji než dříve využívají služeb dražších tříhvězdičkových hotelů. Lidé, kteří loni vyrazili na dovolenou do zahraničí, za ni v průměru zaplatili téměř čtrnáct a půl tisíce korun (na osobu). To je o pět procent více než v roce předchozím.