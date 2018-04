Češi podceňují očkování před cestou do zahraničí

"Loni vyjelo s tuzemskými cestovními kancelářemi 100.000 lidí, další desetitisíce jely samy nebo se zahraniční kanceláří. A přitom jen 15.000 lidí se přišlo poradit předem do hygienické stanice na možnou ochranu před exotickými nemocemi," řekla Paulů a dodala, že loni se nakazilo na cestách žloutenkou typu A 31 lidí, žloutenkou typu B osm osob, bakteriální průjmy mělo 421 lidí, malárii 26 Čechů a 4 lidi dokonce postihla horečka dengue.



Paulů upozornila, že nákaza hrozí nejen v exotických zemích, řada cestovatelů si převezla žloutenku například ze Španělska nebo Itálie. Dříve cestovali lidé fyzicky zdatní, dnes jezdí všichni, od kojenců po lidi chronicky nemocné, o to důležitější

podle Paulů je, aby se cestovatelé chránili.



Kromě očkovací látky proti žluté zimnici, kterou v plné výši hradí stát, si všechny ostatní vakcíny platí zájemce. Na očkování si musí lidé připravit několik set korun.

Cestovatelé by se měli zajímat o zdravotní rizika a možnosti prevence nejméně půl roku před cestou, aby byl čas na všechny dávky očkování, uvedl docent Jiří Beran z vakcinačního centra katedry epidemiologie Vojenské lékařské fakulty v Hradci Králové. Doporučil každému před cestou do zahraničí vytvořit si malou kartičku, kterou bude mít u průkazu cestovního pojištění. "Na ní vyznačte krevní skupinu, chronická onemocnění, užívané léky a alergii. V případě nenadálých situací Vám může tato kartička zachránit život," doporučil docent Beran.

Lidé by podle Berana měli mít na mysli, že malárie může být smrtelné onemocnění; za posledních deset let na ni zemřeli čtyři Češi. Měli by proto užívat předepsané léky na ochranu pravidelně, a to i po návratu domů. Pokud je třeba i za několik měsíců stihne viróza, měli by svému lékaři říci, že byli v oblasti s výskytem malárie, může to totiž být právě počátek této nemoci.