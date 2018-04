Češi po 21 letech opět zdolali K2, nejtěžší horu světa

Těžká noc

Do zóny smrti, tedy nad hranici 8000 metrů, vstoupili lezci z týmu Sulovského v noci. Někteří se ale vrátili dolů a zůstali jen Libor Uher a Radovan Marek. Později se Marek vrátil z kóty 8300 metrů a dál pokračoval jen Libor Uher.

Šéf expedice Sulovský a Radovan Marek zůstávají ve čtvrtém táboře a čekají, až se Libor Uher vrátí z vrcholového pokusu.

"Libor ale nakonec ke klukům do čtvrtého výškového tábora nedorazí," hlásí ze základního tábora člen týmu Josef Lukáš. Vzhledem k tomu, že horolezce nad hranicí osmi tisíc metrů zastihla noc, přespí druhý český přemožitel K2 v táboře u zahraničních kolegů.

"Vyspí se u Rusů nebo u Američanů. Je v pořádku a to je hlavní. Všichni se už na něj moc těšíme. Snad se zítra podaří sestoupit až dolů," těší se na kamaráda Lukáš.

Konečně někdo

"Konečně někdo!" okomentoval úspěch Libora Uhra pro iDNES.cz Josef Rakoncaj, který byl až do dneška jediným Čechem, jenž stanul na vrcholu K2. Podařilo se mu to hned dvakrát v letech 1983 a 1986. Stejně jako Uher vylezl na K2 bez použití kyslíku.

"Kyslík je jako doping a snižuje hodnotu celého výkonu. K2 je opravdu nejtěžší horou. Jsou sezony, kdy tam nevyleze opravdu nikdo," míní Rakoncaj.

"Určitě je to veliký úspěch a řekl bych, že se jedná o posun v českém horolezectví," uvedla legenda českého a československého vysokohorského sportu.

Před majestátním vrcholem K2 se sklonil i Reinhold Messner, když o ní prohlásil, že je to "mnohem obtížnější vrchol než kterákoli jiná osmitisícovka".

Jak probíhal výstup

Uher je jako buldok

"Libor by měl být na vrcholu během pár hodin," hlásí ze základního tábora Lukáš, který s vrcholovým týmem komunikuje vysílačkou. Nahoře fouká silný vítr, přibližně o rychlosti šedesáti kilometrů v hodině. "Libor je buldok, má neuvěřitelnou fyzičku a určitě půjde na krev. Myslím, že to dokáže," fandí svému kolegovi Lukáš. Libor Uher a Radovan Marek šli společně s lezci z několika zemí. "Dvojice Rusů, kteří šli s kyslíkem, už byla na vrcholu," uvedl před několika minutami Lukáš. Poslední člen českého týmu, který má reálnou naději stanout na vrcholu, tedy ve výšce 8611 metrů, pokračuje s americkými kolegy. "Měl by být v tuto chvíli zhruba ve výšce 8400 metrů," hlásí Lukáš, kterému se dnes povedl husarský kousek. Sjel na lyžích jako první člověk v historii jeden ze svahů K2. Spustil se z výšky asi 6200 metrů nad mořem. LIBOR UHER (1970) má za sebou pokus na K2 v roce 2005, Andy, Alpy či Pamír.

"Je mimořádně zručný. Vlastníma rukama vyráběl některé součásti výstroje," říká o Uhrovi šéf expedice Sulovský. A co si o K2 myslí Libor Uher? "Cítím k ní veliký respekt, i když mě tolik fascinuje," tvrdí muž, který miluje extrémní sporty a má za sebou na tomhle poli i několik úspěchů.

"Snad se mi podaří udržet si dobré zdraví a kondici až do těch nejvyšších pater a dostat se mezi vyvolené, kteří budou vpuštěni na vrchol a zpět," řekl Uher před úspěšným výstupem na K2.

Z Libora Uhra byla už během celé expedice cítit velká motivace. "Jsem z toho celý nervózní, ale těším se jako nikdo, možná už tam půjdeme naposled," přemýšlel krátce před odchodem ze základního tábora Libor Uher. "Doufám, že se nám to tam nahoře podaří," dodal s tím, že tým počítal pod vrcholem se spoluprací s ostatními expedicemi.

Úskalí, rizika a smrt

"Musejí spěchat, protože předpověď počasí byla příznivá už jenom na dnešek. Navíc delší pobyt v takové výšce by už mohl být nebezpečný," tvrdí Lukáš. Ve výšce 8300 metrů včera dokonce zahynul jeden z vysokohorských Šerpů. "Příčinu zatím neznám," uvedl Lukáš.

Přestože klíčovým bodem pro úspěšný výstup je takzvané rameno na hranici osmi tisíc metrů, i výš čeká horolezce zřejmě ještě mnoho krušných chvil.

"Zhruba ve výšce 8300 jde o lezení v ledu se značným sklonem. Potom traverz pod sérakem a nakonec vrcholové sněhové plato," vypočítává Lukáš s tím, že právě poslední část výstupu je nebezpečná. "Loni tam zahynuli čtyři Rusové," dodává.

Členové vrcholového týmu už jsou nad hranicí sedmi tisíc metrů šestý den. Jejich motivace vylézt až nahoru je přitom veliká, protože většina z nich se o to pokouší podruhé. Před dvěma lety skončil tým kvůli špatnému počasí ve výšce 7400 metrů.

Početná česká skupina nemířila k vrcholu sama. Krátce před nimi vyrazily z ramene vrcholové týmy hned několika expedic. "Nahoru jdou dva Rusové, trojice Američanů, dva Italové a jeden Portugalec. Kluci by to díky tomu mohli mít trochu lepší, protože by mohli mít jakž takž prošlápnutou stopu," míní Lukáš.

K vrcholu původně stoupalo osm členů výpravy a v základním táboře zůstává kromě Lukáše ještě Radim Slíva, který se už podepsal na jednom úspěchu expedice, když společně se dvěma kolegy vylezl na nedalekou osmitisícovku Broad Peak. Oba mají drobné zdravotní problémy.

Legenda Rakoncaj

Na vrcholu K2 stanul z Čechů naposledy Josef Rakoncaj v roce 1983 a 1986.