Češi objevují Okavango. Video z poslední divočiny Afriky

Vyplašíme velké křepelky. Skáčou šipky do suché trávy jako plavci pod jez. Cvak a cvak.

Impaly jsou krásné, ale už je moc nefotíme. Jsou jich tady celá stáda. "Lví McDonald’s. Fastfood buše," říká pohrdlivě Russell.

Sloni! Cvak, cvak, cvak! Malí, velcí. Někteří drzí. Z pár metrů na nás troubí a mávají ušima. Vypadněte! říkají. Cvak, cvak, cvak.

Russell s jedním autem vyrazí proti slonovi, který stojí v cestě. Je to kdo s koho. Vytočí motor. Slon řve, stroj řve. Deset metrů, osm, pět. Slon se uráčí zmizet. "To je v klidu," říká Russell zkoprnělé osádce. "Kdybych zastavil a začal couvat, bylo by to horší. Šel by po nás. Takhle vždycky uhnou."

A pak jsou tady všichni ti lvi. Taky leopardi. Hyeny. A medojed kapský, zvlášť nebezpečný: jde rovnou po rozkroku.

Tak tady máme bydlet.

Nejdřív sbíráme suché dříví. Kdyby lvi nebyli hloupí a přežraní, mohlo jich v tom lese na nás číhat několik set.

Pozdě odpoledne přijedeme k jezírku. V něm šestnáct párů očí. Hroši. Největší zabijáci Afriky. Sledují nás. "Tady postavíme tábor," říká Russell. Ježiši, kde jsou ploty?!

Opravdu, poslední divočina Afriky. Třicet metrů od nás hroši. Na druhém konci jezírka pijí sloni. Taky velké stádo impal. Hyena řve a je to sakra blízko.

Když se jdeme podívat na hrochy, máme si dávat pozor, aby po nás z trávy nevyjel krokodýl.

U táboráku večer Russell vypráví, že nemáme věřit ničemu. Třeba že se zvířata bojí ohně. Jednou ráno vstal a objevil lva, jak se hřeje u dohasínajícího táboráku.

A co nás zachrání, když se přijde ohřát a najíst teď? "Zapněte si stany," říká Russell, "a všechno bude OK."

Tím zahajuje školení. Mluví hlubokým hlasem jako John Wayne k obklíčeným osadníkům.

Dozvídáme se podivnou věc: zvířata neútočí na stany. Jsou pro ně jako zeď. A taky nám řekne, že my cizinci neumíme zacházet s baterkou. Tím začíná lekce na téma, jak chodit v noci na záchod.

"Vy Evropané si myslíte, že baterka je na to, abyste si s ní svítili pod nohy," říká Russell. "Nesmysl. Když v noci vylézáte ze stanu, nejdřív jen pootevřete a osviťte okolí. Když se ve světle něco zableskne, jsou to oči. Zalezte a zavřete zip. Když ne, osviťte si znovu pořádně okolí. Třeba půl minuty."

Pak dodá jakoby nic, abychom si dali pozor, že v noci kempem asi budou chodit hroši na pastvu.

Noc je opravdu chladná. Skoro všichni musíme jít za keřík. Ráno si ještě za tmy u ohně vyprávíme, jak jsme se báli a jak jsme se přece jen nakonec neohroženě vyčurali.

Noci jsou ale krásné. Hroši řvou jako o život. Bublají. Chrochtají. Chrchlají jako Marlboro Man po šichtě. Lvi řvou a hvězdy visí tak nízko, že byste je mohli trhat jako třešně.

Ještě předtím se pařáty uschlých stromů promítají proti rudému zapadajícímu slunci. Náhle se v kotouči objeví lenivě kráčející sloni. Cvak, cvak. Nestoudný kýč. Jenže tohle je pravda.

Poslední den lovíme leoparda. Spatříme albínka impaly. Jinde se na loučce prohání desítky impalích jelínků a bojují o právo vyzvat vůdce stáda. Jsou mladí, bujní a šťastní. Ten pohled je jako sen. Cvak, cvak, cvak.

Zjistíme, že zebry, kudu a žirafy drží při sobě. Zebra má dobrý čich, kudu sluch a žirafa rozhled.

Vidíme pelikána, jak v louži našel rybu tak velkou, že ji nemůže spolknout. Cvak a cvak.

Stopujeme geparda v písku a dozvídáme se, že bílá hovínka nechaly hyeny. Jsou plná vápníku ze sežraných kostí.

Ale už začínáme být rozmazlení. Abychom se obtěžovali zvedat foťák, museli by sloni hrát aspoň na harmoniku. Anebo to bylo proto, že jsme se najednou stali součástí toho všeho hemžení kolem.

Afrika nás sežrala, ale trochu jinak.