Češi na Zélandu: Vzhůru na západní pobřeží!

Po dvou měsících v Blenheimu na vinicích jsme byli opět nažhaveni na cestování. Naším plánem bylo projet západní pobřeží a jih Jižního ostrova. Mnoho lidí nám říkalo, že západní pobřeží patří k tomu nejhezčímu, co tu můžeme vidět. O to větší bylo naše očekávání. Vydělané peníze by nám měly bez problémů pokrýt tři týdny na cestách.