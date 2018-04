Češi na Zélandu: konečně práce, konečně výdělek

Jen pár kilometrů směrem do vnitrozemí se nachází městečko Hastings, které bylo po zmiňovaném zemětřesení jako jediné město na Novém Zélandu vystavěno v americkém stylu. Tvoří ho pravidelná šachovnice na sebe kolmých ulic a za zmínku spíše stojí soustava kopců nad městem s nejvyšším vrcholem- Te Mata Peak.

Právě do Hastings míří nejvíc sezónních pracovníků, a češtinu je zde slyšet opravdu na každém kroku. V okolí města je mnoho jablečných sadů a vinic a tento kraj se podílí největší měrou na produkci a vývozu jablek.

Práce na jablečných farmách

Jak už jsme předeslali minule, abychom mohli začít pracovat, museli jsme si zařídit účet v bance, ale hlavně daňové číslo – IRD, bez kterého se hledá práce mnohem hůře. Když už byste práci "na černo" sehnali, tak vám farmář bude na daních strhávat místo uzákoněných 21% rovnou 50%.

Pokud navíc nemáte Working Holiday Visa, je nutné zažádat o speciální pracovní povolení. To se vydává pro zemědělské práce a nově platí pro celý Nový Zéland a ne jen pro určitou oblast, jak tomu bylo doposud.

Jakmile zažádáte o IRD (které vám přijde během pár dní na vaši adresu), můžete začít okamžitě pracovat. V období od října do vánoc se dělá na jablečných farmách thinning, což je protrhávka jablek. Samozřejmě záleží na tom, na jaké farmě pracujete, jakého máte supervisora, ale obecně se dá říci, že byste si měli vydělat asi 70 - 100NZ$ čistého denně. Jsou i tací, co dělají i 130 – 150NZ$. (1NZ$ = 16,055 Kč)

Nutno podotknout, že práce je opravdu velmi namáhavá a člověk se musí otáčet, aby si vydělal, nemluvě o vysokých teplotách, které už v tomto období mohou nastat. Ve většině případů se pracuje na kontrakt, což znamená, že supervisor určí cenu za strom a je na vás, kolik si vyděláte. V případě hodinové mzdy si většinou vyděláte cca 65NZ$ čistého denně, což je minimální mzda.





Domky na Marine Parade v Napieru

Náklady na život

Řekněme, že týdenní plat může být 400 – 500NZ$ čistého. Pokud bydlíte v backpackeru nebo nějakém levném hostelu, budete platit povětšinou kolem 100NZ$ týdně. Jídlo se dá dobře nakoupit v levných řetězcích marketů, které jsou v každém středně velkém městečku. Podle naší zkušenosti rozpočet 70 – 100NZ$ týdně určitě postačí.

Samozřejmě ostatní náklady na život jsou velmi individuální, ale většina lidí si v tomto období vydělá dostatečné prostředky na cestování, neboť s novým rokem začíná opravdové léto a nejlepší doba na objevování přírodních krás Nového Zélandu.





Ocean Beach na Cape Kidnappers

Vánoce a Silvestr

Vidět ve 30 stupňovém horku Santa Clause za výlohou supermarketu je sice zvláštní, ale vánoční atmosféře, kterou známe z domova, se to opravdu nepodobá ani vzdáleně. Navíc máme dojem, že Novozélanďané Vánoce až tak neprožívají jako Evropané. Nikde žádný shon, ležérní pohoda není narušena ani v této době a kdyby nebylo Santa Clausů v marketech, tak ani nepoznáte, že jsou Vánoce.

Příchod nového roku jsme oslavili spolu s pár novými přáteli na nábřeží v Napieru. Atmosféra byla společensky příjemná, mnoho lidí se vydalo do ulic ke společné oslavě, která ovšem nebyla tak bujará, jak jsme zvyklí od nás. Možná je to i tím, že pokud nebudeme mluvit o největších městech, tak noční život Novozélanďanů, především mladých lidí, nás trochu překvapil. Lidé dávají přednost barbecue na zahrádce a není nic neobvyklého, že večer na ulici příliš mnoho lidí nepotkáte, dokonce ani o víkendech.



Závěrem určitě stojí za zmínku velmi pěkné místo na samém cípu zálivu Hawke’s Bay – Cape Kidnappers. Zde najdete největší hnízdiště Terejů Australských, neboli Gannetů, které je posazeno do nádherné scenérie skalnatého pobřeží. O kousek dále je známá pláž Ocean Beach, kde si přijdou na své jak milovníci typických písečných dun, tak vyznavači vodních sportů.





Hnízdiště gannetů

*** O cestování, sopkách, hlavním městě a mnohém dalším se dozvíte v dalším článku.

