Češi na Zélandu dřou často jako nádeníci v ráji otrokářů

Divím se ochotě Čechů dělat otroky, říká konzul

Hledat na Novém Zélandu českou ambasádu je marné, nejbližší zastoupení máme v Austrálii, vzdálené z Aucklandu bezmála čtyři hodiny letu. Tisíce Čechů na Novém Zélandu tak má "dálkově" na starosti Vít Kolář, generální konzul v Sydney. A hned tak se na tom nic nezmění: "Deset let se mluví o ambasádě ve Wellingtonu, ale pokud vím, kvůli nedostatku peněz její otevření nehrozí." * Existuje někdo jako typický Čech, který jede na Nový Zéland za prací? Vždycky je těžké nějak generalizovat, ale obecně tam jezdí z Česka mladí, dynamičtí, schopní lidé. Dokládají to i krajané, kteří se tam usídlili trvale. Zatímco krajanské spolky tady v Austrálii tvoří penzisté pokročilého věku, na Novém Zélandu máme možná nejmladší krajanskou komunitu na světě. A jsou to mimochodem vysoce kvalifikovaní lidé, například tam působí zhruba deset vysokoškolských profesorů. * Jakou mají Češi na Novém Zélandu pověst? Vynikající. Umíme pracovat rychle a ještě u toho samostatně myslet. * A co obratem deportovaní Češi, kteří se nedostali ani na krok z letiště a rovnou museli letět domů? To je občas problém, jenže my se o naprosté většině takových případů nedozvíme. Za poslední rok vím jen o pěti. Ti lidé nás kontaktují zřídka a Novozélanďané nás o tom s ohledem na jejich mimořádně přísný zákon na ochranu soukromí neinformují. Někteří z těch lidí se ozvali zpětně a náš konzulát pak žádal Novozélanďany o rovný přístup k Čechům. Ale je těžké řešit případy, kdy člověk nemá pracovní vízum ani peníze, a přitom si veze v batohu montérky. * Jak Novozélanďané černé české "pracanty“ vlastně identifikovali? Dozvěděli jsme se, že Nový Zéland měl zpracovány analýzy rizikových skupin Čechů, například podle "podezřelých" zprostředkovatelů cesty. Měli zřejmě informace, že některé agentury pod rouškou cestování nabízely práci načerno. A klienti těchto firem mívali potíže. * Dnes problém černé práce z velké části řeší vízový program Pracovní dovolená pro tisíc Čechů ročně. Proč je však omezen věkem mezi 18 a 30 lety? Je to standardizovaná smlouva s danými podmínkami, kterou mají Novozélanďané s řadou států, my jsme k ní byli jen přibráni. Buďme rádi za tu možnost. Teď se dokonce vyjednává i s Austrálií a já doufám, že příští rok vejde v platnost i tady. * Co Čechy tolik láká pracovat právě na tak vzdáleném Novém Zélandu? Zřejmě je za tím touha procestovat Nový Zéland a vydělat si aspoň na letenku. Na zbohatnutí to není a sám se někdy divím ochotě Čechů dělat tam jako otroci. Kdyby takhle tvrdě pracovali kdekoli v Evropě, vydělají si určitě víc. * Vízový program Pracovní dovolená platí i obráceně, ale za celou dobu v něm o víza požádalo jen pět Novozélanďanů. O práci u nás není zájem. Nehrozí tedy Česku vypovězení smlouvy? Toho bych se nebál. Uvědomte si, že je to pro Nový Zéland nesmírně výhodné. Oni potřebují spoustu sezonních dělníků a v Češích mají skvělou a levnou pracovní sílu, která prakticky nedělá problémy.