Češi na Zélandu: Černé labutě a včelí úl parlamentu

Museli jsme však naše plány přizpůsobit finančním možnostem, protože jsme po našem přesunu z Aucklandu na jablečné farmě byli jen měsíc a vydělané peníze by určitě nepokryly tak dlouhé období.

Zajistili jsme si tedy dopředu ještě před odjezdem z Hastings práci na vinicích na jihu Jižního ostrova v regionu Otago. Ovšem, nakonec bylo všechno jinak a člověk se tu musí řídit neustále heslem "změna je život".

Cestování: Jen po silnici

Dříve než se dostaneme do prvního cíle naší cesty, je na místě se zmínit o samotném způsobu cestování a nocování. Obecně lze říci, že na Novém Zélandu není moc variant, jak se dostat z jednoho místa do druhého.

Jedete-li po hlavním tahu například z Napieru do Taupa, tak věřte, že jedete opravdu jen do Taupa, protože i na úsecích delších než 100km rozhodně neodbočíte a většinou ani nezastavíte. K pauze během jízdy slouží totiž jen odpočívadla, kde můžete bez problémů přespat ve voze nebo i ve stanu a je to také po dlouhé době jediná odbočka, když nepočítáme odbočky na farmy.

Krajina podél silnice je totiž všude většinou oplocená s upozorněním, že se jedná o soukromý pozemek a chovají se zde ovce a krávy. Oplocena je i většina lesů. Pro úplnost dodávám, že ve městech se jezdí 50km/h a mimo město 100km/h a většina čerpacích stanic nefunguje přes noc.

Kapradiny a jiné rostliny

Natankovali jsme plnou nádrž a vyrazili jsme tedy do již zmiňovaného města Taupo, které leží na severním břehu stejnojmenného jezera. Už během cesty vás podél silnice upozorňují tabule s informací o nějakém místě, které stojí za shlédnutí. Jedná se většinou o odbočku do místa, které je blízko hlavního tahu, je zde parkoviště a jsou tam nádherné výhledy do krajiny, vodopády, nebo jiné méně časté přírodní úkazy.

Během cesty na Taupo jsme se zastavili v jednom volně přístupném pralese. Je třeba říci, že "to" čím procházíte, má s naším lesem málo společného. Obrovské kapradiny a další neznámé stromy ve vás budí dojem, že vás někdo posunul do úplně jiného období o milion let zpátky.

Největší jezero Nového Zélandu

Jezero Taupo leží uprostřed Severního ostrova a svou rozlohou 619 km2 je největším jezerem na Novém Zélandu. Obklopují ho nádherné bílé plážičky, skály a hory. V dálce se pak tyčí 3 sopky, které dotváří úžasnou scenérii. Jezero je jako stvořené pro rybaření a různé vodní sporty. Návštěvníka na jezeře určitě zaujmou černé labutě.

Z jezera rovnou na sopky

Mezi největší lákadla Severního ostrova patří bezesporu Národní park Tongariro v jehož srdci se tyčí tři stále aktivní sopky: Mount Tongariro 1968m, Mount Ngauruhoe 2291m a Mount Ruapehu 2797m. Posledně jmenovaná sopka má po celý rok stálou sněhovou čepici, pokrývá ji 8 ledovců a v její blízkosti je zároveň nejmodernější a nejrozlehlejší lyžařský areál na Novém Zélandu.

My jsme se zde vydali na jednodenní Tongariro Crossing. Trasa dlouhá 17km vede napříč nádhernou sopečnou krajinou kolem smaragdových jezer, přes kráter Mount Tongariro a výstup po lávovém poli ke kráteru a výhledy do měsíční krajiny,jsou rozhodně nevšedním zážitkem.

Hlavní město Wellington

Naší poslední zastávkou na Severním ostrově bylo hlavní město Wellington. Nachází se na jihu Severního ostrova v nádherné přístavní zátoce obklopené horami. Strávili jsme zde jeden den a můžeme s jistotou říci, že město má své kouzlo a svou polohou, poklidným životem a menší rozlohou se nedá s Aucklandem srovnávat, rozhodně si nás získalo.

Za zmínku stojí budova parlamentu, které se podle vzhledu říká „Včelí úl“, spousta správních budov, lanová dráha, která vás vyveze na vrchol k botanické zahradě, spousta dřevěných předměstských vilek ve svazích, ulice plné kaváren, restaurací, galerií a stylových obchodů. Mimo město si můžete projet okruh, tzv. „Marine drive“. Je to cesta podél moře, kde jsou kouzelné pláže a útesy, na kterých můžete v určitou dobu spatřit kolonie tuleňů.

Wellington je ale také jediným přístavem, odkud vyjíždí trajekt na Jižní ostrov. Cena je různá, za osobu se pohybuje od 40 do 60 NZD a za osobní automobil od 120 do 160 NZD, záleží v jakém předstihu si lístky zarezervujete, zda si je kupujete přes internet nebo osobně na místě a v jakou dobu cestujete.

Cesta na Jižní ostrov

Vydali jsme se tedy na večer trajektem do městečka Picton, který leží na Jižním ostrově v nádherné scenérii Marlborough Sounds, v předhůří Novozelandských Alp, ale o tom všem zase v dalším díle.

Čtěte seriál ČEŠI NA NOVÉM ZÉLANDU



1.díl: Češi na Novém Zélandu za prací

2.díl: ...zatím pořád bez práce



3.díl: Kde Čech Čechu není bratrem

4.díl: Koečně práce, konečně výdělek