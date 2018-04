Češi na Novém Zélandu: zatím pořád bez práce

Bosí Maoři

Někteří lidé říkají, že kdo neviděl Auckland, neviděl Zéland. Podle nás je trefnější: v Aucklandu každému, co jeho srdci ráčí. Je to opravdu velké kosmopolitní město s moderním centrem a okolními čtvrtěmi, které tvoří převážně rodinné domky.

Najdete zde všechny možné národnosti, s velkým podílem Polynésanů a Asiatů a jejich neodmyslitelnými fastfoody. Asi 20% z celkového počtu tvoří původní obyvatelé: Maoři.

Překvapilo nás velké množství lidí, kteří chodí všude na boso (především Maorů) a na hlavě mají kulicha. Jako všude i tady uvidíte poměrně dost ošuntěle vypadajících, poflakujících se existencí.

Na dvojnásobné rozloze Londýna, kde žije jen milion obyvatel, se ale cítíte velmi příjemně, bezpečně, nepanuje zde ani zdaleka takový shon a dopravní tlačenice jako v jiných velkoměstech.

Město na sopkách

Město vyrostlo na několika náhodně rozesetých, vyhaslých sopkách, které utvářejí příjemný pohled na město. Každý si tu najde to své.





Mt. Eden - vyhasla sopka

Je tu spousta nádherně upravených velkých parků, kde lidé tráví volný čas, sportují a pořádají oblíbené pikniky. Rostou tu pro nás neuvěřitelně velké a exotické stromy. Najdete tu třeba 30metrové kvetoucí fíkusy, obří rododendrony a jiné rostliny, které u nás vídáme jen jako pokojové rostliny.

Je příjemné zajít si v sobotu dopoledne do parku a vidět, jak se tam místní lidé baví, společně sportují a všude panuje dokonalá čistota a harmonie.

V Aucklandu je samozřejmě mnoho turisticky zajímavých a vyhledávaných míst. Je to velkoměsto se vším všudy, ale přece jen je to pořád město a my víme, že Zéland nám nabídne mnohem více. Je to čistě náš názor, ale řekli bychom, že Auckland nerovná se Zéland, ale pokud sem má člověk cestu, stojí za to ho vidět.

O novozélandské přívětivosti, ochotě a pořádku jsme četli a slyšeli téměř legendy, a jsme rádi, že to můžeme potvrdit. Je tu asi velmi dobře namíchána přátelskost a pohoda Polynésanů s umem a precizností Angličanů. Už cestou z letiště nás lidé sami zastavovali, ptali se odkud jsme, co hledáme, a snažili se nám všemožně pomoci. A když nám nedokázali poradit, tak se ještě pro jistotu třikrát omluvili.

Stromy v parcích v Aucklandu

Ubytování

Ubytování pro turisty je zde na velmi vysoké úrovni. Hostely pro "backpackers" jsou v podstatě všude, a dají se bez problémů zajistit i z domova přes internet. Většinou jsou perfektně vybaveny, co se týká sociálního a kuchyňského zázemí, mají specifické a příjemné prostředí. Potkáte tu spoustu lidí, se kterými si vyměníte zajímavé informace. Cenově se pohybují od 10 do 25 NZD za noc.

Dobrou možností ubytování jsou také pronájmy pokojů v soukromí, bytů či celých domků. Je to dobrá a levná varianta, pokud chcete setrvat déle.

Shánění práce

V Aucklandu jsme prožili téměř tři týdny, peníze se tu dost rychle kutálejí a my jsme samozřejmě chtěli zkusit štěstí, začít pracovat a vydělat nějaké prostředky. Věděli jsme, že je tu větší šance na práci než v jiných oblastech a byli jsme připraveni dělat téměř cokoliv, protože získat práci v oboru hned po příjezdu by bylo opravdu veliké štěstí.

Navíc jsme zjistili, že v letní sezóně je tu méně nabídek práce v našem IT oboru, než jak jsme sledovali během roku z domova. Přesto jsme zkusili nějaké pracovní agentury, reagovali jsme na pracovní inzeráty a také prodělali pár osobních pohovorů.

Už před cestou jsme si zajistili úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, reference od předchozího zaměstnavatele a životopis. Vše samozřejmě v angličtině. V pracovních agenturách si většinou vyžádají pouze váš životopis a ujistí vás, že vás budou kontaktovat. Osobní pohovor probíhá v přátelském duchu a opět máte pocit, že nic není nemožné.

Další možností je denní tisk a samozřejmě internet. Pokud reagujete na nabídky uveřejněné na internetových pracovních portálech, tak spousta nabídek má už předpřipravený elektronický formulář, kam vložíte svůj životopis a napíšete něco málo o sobě formou tzv. "cover letteru" (jakéhosi úvodního dopisu).

I když jsme všude uváděli, že máme roční pracovní vízum (Working Holiday Visa), tak u všech nabídek je zmínka o tom, že upřednostňují uchazeče s pracovním vízem nebo rezidentním vízem (pozn. to se však získává na základě složitého bodovacího systému a není jisté, že ho dostanete).

Jako ve všem, záleží dost na štěstí, ale každopádně stěžejní je výborná angličtina. I když se běžně bez větších problémů domluvíme, tak při osobní schůzce jsem cítil, že bez ohledu na vše ostatní, obava zaměstnavatele z jazykové bariéry může být rozhodující. Připravte se na to, že novozélandská angličtina je trochu něco jiného, než jste zvyklí.

I když pro získání práce uděláte maximum a máte z toho dobrý pocit, věřte tomu, že je to dlouhodobá záležitost. Další vaší výhodou je to, pokud máte v tomto oboru velmi úzkou, ale vysokou specializaci, jak je zvykem v západním světě, protože pokud se prezentujete jako "Ferda mravenec - práce všeho druhu", tak to tu nepůsobí zrovna přesvědčivě!



Několik kontaktů na lidi zde, které jsme měli z domova, nám vesměs krachly. Poznali jsme, že ochota Zélanďanů není bohužel vlastní všem národům a rozhodovali jsme se, co dál. Jak to s námi dopadlo, to se dozvíte v příštím díle.

