Češi na Novém Zélandu za prací

Jak to začalo

Na jaře nás napadlo, že jsme oba ve věku, kdy je pro nás taková cesta a život v zahraničí asi poslední možností, jak se někam nezávisle na něčem a na někom podívat. A tak jsme začali o této zemi, která je pro našince nejvzdálenějším místem na Zemi od České Republiky, zjišťovat další informace.

Vždycky je dobré vědět, s čím musíte počítat a na co se připravit už před odletem, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat po příletu. Vycestování do tak vzdálené země totiž neznamená jen cestovat, ale nějakou dobu tady i pracovat a pokrýt náklady - i když o tom imigrační důstojníci neradi slyší...

Plány a peníze

Co je tedy třeba vědět už na začátku? Na jak dlouho sem člověk chce jet, co od toho očekává a v neposlední řadě jakou finanční rezervu je na to ochoten uvolnit.

Pokud se sem člověk vydá třeba jen na měsíc nebo dva, tak nemá v podstatě žádný problém. Musí si obstarat včas letenku, protože i čtvrt roku před odletem bývá problematické sehnat nějakou levnější, zvlášť když chcete letět v období koncem října, v listopadu či prosinci. Stává se, že všechny lety v ekonomické třídě jsou třeba už v srpnu plně obsazeny až do ledna. A protože jako turista sem můžete letět s platnou zpáteční letenkou a s platným pasem bez víza na 3 měsíce, tak kromě dokladu o finančních prostředcích na dobu pobytu nic jiného nepotřebujete.

Z vlastních zkušeností můžeme doporučit některou z mezinárodních platebních karet (doporučuje se Visa) plus výpis z účtu a připravený stručný itinerář vaší návštěvy Nového Zélandu. Oficiální webové stránky Nového Zélandu(www.immigration.govt.nz) doporučují mít 1000 NZD na každý měsíc pobytu. Po uplynutí 3 měsíců si tu můžete pak pobyt prodloužit.

Roční pracovní vízum

Lepší variantou je ale získání ročního pracovního víza. Vstup na Nový Zéland se tak pro vás výrazně usnadní, protože dostat se přes imigračního důstojníka - to opravdu není žádná legrace... Na vlastní oči jsme viděli několik Čechů, kteří byli podrobeni důkladné kontrole, nebo v horším případě vráceni. V tu chvíli se pro ně celá cesta stala pouhým letem tam a zpět za 35.000 - 50.000 Kč (letenka a cestovní pojištění).

Osobně jsme také využili možnosti získat jedno z 1000 víz, která byla stanovena vládou NZ pro Českou republiku na rok 2005. O toto vízum (Working Holiday Visa) se žádá na Londýnské ambasádě NZ, a pokud splníte několik základních podmínek, máte ho během týdne na stole. Zaplatíte pouze 50 GBP, dokážete výpisem z banky finanční prostředky (4200 NZD), rezervaci zpáteční letenky a pas platný minimálně 2,5 roku dopředu. A ještě jedna maličkost, musí vám být něco mezi 18-30 lety.

Užitečným upozorněním určitě je, abyste nevozili s sebou celou finanční částku v hotovosti! To by vám nemuselo na imigračním oddělení projít, do začátku stačí mít 1500 NZD.

Samozřejmě existují další možnosti pobytu na Novém Zélandu, jako je např. Rezidentní vízum, ale to vše už jsou záležitosti dlouhodobého pobytu a dají se řešit až přímo na místě.



Let přes půl planety

Pro úplnost je třeba dodat, že let trvá i s přestupem cca 30 hodin, létá se většinou do Aucklandu a samotný let přes půlku planety je také zážitkem. Nutno podotknout, že my oba jsme letěli poprvé v životě, takže to náš zážitek velmi umocňovalo.

Oba jsme dali v Čechách výpověď v zaměstnání a vydali jsme se sem za poznáním a za prací. Oba pracujeme v oboru IT. Neměli jsme dopředu nic domluveného a jeli jsme v podstatě "nablind".

Více o našich prvních dnech a o životě v Aucklandu, se dozvíte ve 2.díle seriálu "Češi na Novém Zélandu". Jen předem podotýkám, že všechno je jinak a že člověk se tu musí spoléhat hlavně sám na sebe.





Jižní ostrov, Nový Zéland