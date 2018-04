Češi na Novém Zélandu: Na jablka za sopky

Kde není Čech Čechu bratrem

Je to smutné, ale už jsme se setkali se spoustou lidí, kteří se na vykuky nabízející vyřízení všech formalit a nalezení práce spoléhali a výsledkem byly jen sliby. Jezdí sem mnoho naivních lidí, kteří neumí jazyk a myslí si, že tu vydělají balík peněz.

Jsou to lidé, kteří pak vypráví až neuvěřitelné příběhy o tom, jak někomu zaplatili nemalou částku za zprostředkování bydlení, zaměstnání a dalších služeb a nakonec jim zbyly jen smíšené pocity, čekání na práci a žádné peníze. Věřte tomu, že „česká vychytralost“ je i tady.

Takový podvodník si k tomuto účelu zařídí seriozně vypadající webové stránky v ČR a láká našince na vidinu snadného výdělku, s tím, že vše ostatní zařídí. Bohužel na to doplácí všichni. Člověk, který je zde již poněkolikáté během posledních let, potvrdil že vstřícnost Novozélanďanů vůči Čechům kvůli těmto lidem možná trochu opadla. Jsme pořád vítanou levnou pracovní silou, ale pohlíží se tu na nás prý už malinko jinak, než jako před pár lety, bohužel! Vypadá to, že vlídnost Novozélanďanů je bezmezná, stále se chovají k cizincům velmi přátelsky, tak doufejme že to sami nezměníme.

To, že jsme se pokusili sehnat si práci v oboru je jedna věc. Když se nám to ale nepodaří, budeme se prostě muset rychle poohlédnout po něčem jiném.

Bye bye Auckland

Rozhodli jsme se opustit Auckland a jet níže do zálivu Hawke’s Bay, do města Napier. Je to oblast, kde lze nalézt sezónní práci, ať už v jablečných sadech nebo na vinicích.

Pro budoucí cestování po Novém Zélandu i na dojíždění za prací je nezbytné si pořídit vůz. Můžete namítat, že se tu kamkoliv dopravíte bez problémů i stopem. Ano i to je pravda a hodně Čechů, kteří se sem vydali sami, tuto variantu úspěšně praktikuje, Novozélanďané jsou opravdu velice ochotní.

...rychle pro auto

Pro nás je ale varianta vlastního vozu schůdnější. Je několik možností jak si vůz pořídit. Po celém Zélandu funguje spousta autopůjčoven, ale to vzhledem k cenám za půjčení nepřipadá na delší dobu v úvahu. Existují i aukce aut, na jedné z nich (TURNERS) jsme se byli podívat a sledovat řečnické umění dražitelů je opravdu zážitek.

Starší vůz jsme nakonec pořídili na největší burze aut v Aucklandu - Ellerslie. Naleznete tu skutečně všechno v různých cenových relacích. Kromě toho vidíte i na ulicích spoustu aut, které za sklem vozí cedulku „na prodej“. Zde má auto opravdu každý. Benzín tu stojí v přepočtu od 23,- do 25,- Kč za litr.

Přepis a koupě vozu je také jednoduchá záležitost, všechno to vyřídíte na místě. A pak už si hlídáte, aby vám nepropadla registrace a technická. Auta se tu totiž musí registrovat (poplatek za období čtvrt, půl, nebo celého roku zaplatíte na poště). Na kontrolu technického stavu vozu musíte každý půlrok. Zákonná pojistka zde neexistuje.

Vpravo seď a vpravo hleď!

Pro úplnost je třeba dodat, že na Novém Zélandu se jezdí vlevo a asi nejzásadnější informací je to, že i tak jako u nás, platí na novozélandských silnicích přednost zprava, takže na křižovatce pozor při odbočování vlevo. A ještě jedna informace na závěr: Jaký mít řidičský průkaz? Na toto téma jsme přečetli spoustu poučení, ať už v průvodcích nebo na stránkách ministerstva. Každý vám řekne něco jiného. Oba máme řidičské průkazy rok staré, které se vydávají už s logem Evropské unie a osobně jsme zde byli honorárním konzulem pro ČR ujištěni, že nám stačí. Vystavením mezinárodního řidičského průkazu rozhodně nic nezkazíte. Po roce však musíte zažádat o novozélandský řidičský průkaz.

Na jablka za sopky

Odjeli jsme tedy z Aucklandu do 450 km vzdáleného Napieru za prací. Měli jsme typ na jablečnou farmu od člověka z ČR, který tam pracoval před rokem. Vše ostatní jako účet v bance, daňové číslo a ubytování jsme si zařídili sami. Je třeba dodat, že cesta sem může být hodně zajímavá, protože projíždíte turisty vyhledávanou oblastí Rotorua, míjíte ohromné jezero Taupo, za kterým je nádherný park Tongariro, jehož jádro tvoří tři činné sopky. Ovšem nám počasí nepřálo. Po pár ujetých kilometrech se zatáhlo a celý den pršelo a byla mlha.

Více o práci, o Vánočních svátcích a o životě zde v Hawke’s Bay a o dalších plánech zase v dalším článku. Jako lákadlo na celou oblast připojujeme pár fotografií z Napieru a okolí ...ZDE

ČEŠI NA NOVÉM ZÉLANDU



1.díl: Češi na Novém Zélandu za prací

2.díl: ...zatím pořád bez práce