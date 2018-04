Na zimu odjíždějí, na jaře se vrací. Čím dál víc Čechů žije na Bali

V letošní šedivé, sychravé zimě bez sněhu ještě počkal na volbu prezidenta, vhodil svůj lístek do urny a pak se rovnou z volební místnosti vydal spolumajitel pražské PR agentury Petr Vančura za teplem. Na indonéský ostrov Bali, nový ráj pro Čechy, který leží jedenáct tisíc kilometrů daleko od bájné hory Říp, uprostřed jihovýchodní Asie, napůl cesty mezi obrovským Indickým oceánem a ještě větším Pacifikem, kde teploty šplhají ke třicítce dvanáct měsíců v roce.

"V Praze zamknete dveře svého bytu a za dvacet čtyři hodiny otvíráte dveře na Bali," říká. "Na Bali není odnikud nikam daleko, nikam se nespěchá, to mám rád."

Ale Vančura do tropů neodjíždí s nějakou cestovkou na deset čtrnáct dní a pak zase zpátky do středoevropské šedi. Svobodný třicátník Vančura jede takhle na vlastní pěst už popáté a balí kufry na celé dva měsíce. A není sám. Na indonéský ostrov odjíždí přečkat zimu čím dál víc Čechů.

"Potkávám tady víc a víc Čechů," říká Vančura. "Přijíždějí na měsíc, dva, tři. Ve spojení s pohodou, krásou přírody, kterou dodnes neprozkoumaná Indonésie poskytuje, je to ráj na zemi."

Jeho největším výdajem je letenka za 16 tisíc (běžná cena až 18 tisíc korun), jinak je Indonésie vyhlášeně levná. "Na Bali se dá bydlet v astronomicky drahých hotelech, to jistě, ale podle mé zkušenosti lze žít i z mála. Je tu obrovský standard toho 'normálu': čisto, příjemně, skoro všude u bydlení bazén a za 200 až 300 na noc seženete fakt to, co se u nás nazývá luxusem... Moje máma by se tu s desetitisícovým důchodem měla mnohem lépe než v Praze."

Grilování ryb na trhu Jimbaran Na Bali najdete nejen dobrodruhy z Česka, ale v posledních letech se sem stěhují rodiny i s malými dětmi.

Exotika za pakatel

Češi jako Vančura tak na vlastní kůži zažívají to, co si za vysoké platy mohli dříve dovolit Němci ve Španělsku nebo Řecku: na zimu zavřou své byty ve vnitrozemském Česku a odletí na část roku za vyhřátou exotikou, kde ve srovnání s domovem žijí za pakatel.

"Tady máte za pár šupů něco, o čem si v Čechách můžete nechat jen zdát: pomocnici v domácnosti, řidiče, zahradníka..." vypočítává Pavel Zvolánek, který žije už víc než patnáct let v této části světa a provozuje poradenskou stránku asean.cz.

"Pracovní síla je tak levná, že si můžete dovolit to, co byste doma dělali svépomocí. Když tedy pomocnici v domácnosti zaplatíte něco přes tisíc korun, můžete přestat myslet na umývání oken, praní prádla, mytí nádobí."

Sice neexistují přesné počty, kolik lidí na pár měsíců v roce pravidelně balí kufry a mizí do Kostariky, do Indie nebo právě na Bali, ale o tom, že nejde jen o pár dobrodruhů, svědčí blog nazvaný jasně Život na Bali, který popisuje praktické stránky života na ostrově. Založili ho čeští fanoušci této části světa, vyměňují si na něm své příběhy a poskytují rady, především těm, kdo tu chtějí pár měsíců v roce žít a ušetřit.

Dozvíte se, že dvoupatrový byt s bazénem se dá sehnat za šest tisíc měsíčně a za tisícovku se můžete ubytovat ve společném bytě se stejně založenými lidmi z celého světa. Najdete tam tipy na stěhování pro celou rodinu i rady, jak na fígle uklízeček, které kradou v hotelech.

"Ve volném čase fotíme ručně vyráběné draky, které jsou tu k vidění na plážích..." "Rybáři na pláži Echo Beach nedaleko našeho domu"

A proč právě Bali?

"Jihovýchodní Asie je plná krásných míst a usměvavých lidí, ale když se romantický sen potká s realitou, výběr se rychle začíná zužovat a nakonec se omezí jen na dvě místa: buddhistické Thajsko a hinduistické Bali," říká Zvolánek.

"Singapur je po všech stránkách skvělý, ale schází mu ono romantické moře a je příliš drahý. Filipíny mají fantastické moře, ale tamní kuchyni si zamilujete opravdu těžko. A budete chtít žít v zemi, kde začátek volební kampaně místní noviny uvádějí slovy Vražedná sezona začíná? V Malajsii se dá najít hezké moře a země vychází cizincům, kteří se zde chtějí usadit, hodně vstříc, ale opravdu dokážete žít v muslimské zemi, byť s výraznou čínskou nebo indickou menšinou? A tak vždycky nakonec skončíte u Thajska a Bali. Není náhodou, že právě tam se usazuje nejvíce cizinců."

Nejen na pár měsíců

Režisér Matěj Liška byl na Bali už třikrát a spočítal si, že ubytování pětičlenné rodiny jej vyjde stejně jako v Praze, ale na Bali má za ty samé peníze dům s bazénem a majordoma na šest dní v týdnu.

Nečekejte na budoucnost Pokud chcete zkusit život na Bali, ale stále na něco vyčkáváte - vyšší plat, lepšího partnera, na důchod..., nečekejte - budoucnost nikdy nepřijde, už je tady, radí jeden z autorů serveru Život na Bali.

"O cenách za potraviny není třeba ani hovořit, jsou několikanásobně levnější, tedy pokud nepotřebujete za každou cenu jíst evropská jídla či používat evropské suroviny, ale i ty v přepočtu stojí tolik co u nás," říká. "Cesta směr Indonésie je téměř jistá, jen musím najít příležitosti v místním prostředí a musíme vyřešit střídavou péči o dvě děti ze tří. Věříme, že přesvědčíme naše bývalé partnery a půjdou také."

I Lukáš a Martina Černí jezdí na Bali už pár let a pokaždé se jim od surfování a nádherných pláží čím dál hůř vracelo domů. A tak se rozhodli, že své výlety trochu protáhnou. Nejdřív to bylo o měsíc, když bylo synům jedenáct a třináct, o dva, pak o tři a půl měsíce a nakonec o půl roku. Nakonec zjistili, že s chodidly ponořenými do oceánu chtějí strávit celý rok. Pronajali si dům uprostřed rýžových polí, společnost jim dělá padesát žab a pár gekonů, synové chodí do zdejší britské školy.

"Škola, kterou tu navštěvují naši synové Matěj s Jakubem."

Jejich vášeň pro život v exotice začala hned první cestou do Asie v roce 2002, kdy vyrazili na měsíční dovolenou. První bez dětí, jen tak s batůžkem do Thajska.

"Měli jsme jenom letenky s tím, že budeme cestovat na vlastní pěst. Bez velké jazykové vybavenosti a se znalostí poměrů pouze z průvodců a cestopisů. Všechno bylo nové. Nepopírám, byl to kulturní šok. S přibývajícími dny jsme se však začali do místních poměrů zamilovávat," líčí objev nového života v jiné kultuře Černý.

Po návratu do Česka hned začali spřádat plány, jak se do Thajska vrátit. Každý rok pak na zimu utíkali tam nebo do Kambodže. Jakmile děti povyrostly, začaly cestovat s rodiči a jako nejlepší místo se pro rodinu ukázalo Bali, kde už od loňského jara žijí.

"Náš běžný den vypadá tak, že vstaneme kolem páté a v půl šesté už jsme ve vlnách. Je nás tam spousta a kluci, čtrnáctiletý Matěj a šestnáctiletý Jakub, tam po ránu potkávají spolužáky i svoje učitele. Rovnou z pláže jedou kluci do školy, učí se denně od osmi do čtyř a po škole tráví většinu času se spolužáky na školním hřišti nebo zase ve vlnách. Potom, jako bychom byli v Praze, domácí úkoly a večer počítač," popisuje Lukáš Černý život své rodiny.

S manželkou vlastní v Praze kadeřnický salon, který je pořád živí a o nějž se v jejich nepřítomnosti starají spolehliví zaměstnanci Darina s Robertem. Bez nich a celého týmu by to nešlo. Aby si na Bali přivydělal, trénuje ve škole třikrát týdně fotbal, jeho žena Martina se stará o vlasy zejména zdejší české komunitě. Ve volných chvílích fotí a malují obrazy.

"Naše rodina bydlí v Canggu, které leží v jihozápadní části ostrova Bali. Pronajímáme si dům se zahradou, dvěma ložnicemi a otevřeným obývacím pokojem s kuchyní, které jsou pouze pod střechou. V podstatě většinu času trávíme venku. Pokud se chceme zchladit nebo odpočinout, tak v klimatizovaných ložnicích. Velmi slušný dům tu vyjde na sto tisíc korun za rok," líčí svůj prozatím vypůjčený život obyvatelé centra Prahy.

Černí si ten svůj dům vybírali pět dní, kdy prostě objížděli nemovitosti s cedulí "for rent". Domy na Bali bývají většinou zařízené nebo je při pronájmu majitelé zařídí.

"My jsme řekli, co chceme, aby bylo součástí domu, jednalo se hlavně o sedačku do otevřeného obývacího pokoje, jídelní stůl. Něco prošlo, něco ne, a co ne, to jsme si jednoduše dokoupili nebo vyrobili. Ono toho tady tolik potřeba není a bydlíme v pohodě hezky," říká Černý.

Škola bez češtiny

Spousty hmotných věcí se už zbavili a naučili se žít a chápat život jinak. Přesto pořád řeší běžné věci, z hlediska pohledu do vln asi nepříjemně české. Daně, volby nebo vzdělání kluků.

Když na Bali jezdili jen na pár měsíců v roce, prostě syny ze školy uvolnili, učili je doma a pak je v Česku poslali na srovnávací zkoušky. Když však měli kluci ze školy zmizet na celý rok, rozhodli se přihlásit je k učení na Bali.

"Zdejší studium se jim normálně počítá do povinné docházky, jen některé střední školy by mohly mít problém s českým jazykem, ale abych řekl pravdu, moc to neřešíme," říká Černý. Za každého syna platí rodiče deset tisíc dolarů za rok, a tak doma manželé prodali auto a motorku, ale nelitují. "Nejvíce prospěšná je angličtina a indonéština, ale má to i širší rozměr. Mají prostor pro diskusi, mohou být kritičtí k čemukoli. Nenutí je memorovat, až se vrátíme do české reality, budou kluci asi dost koukat."

Rodiny doma v Česku se s jejich každoroční absencí už vyrovnaly. "Berou to v pohodě, někdy se jim asi stýská, ale vědí, že se tu máme skvěle, a když říkám skvěle, myslím skvěle. Jedni rodiče za námi byli, druzí to neplánují. Navíc máme pravidelný kontakt na Skypu. A možná si povídáme víc, než když jsme v Čechách," říká Černý.

Rodina se má po roce na Bali vrátit zpět do Česka v květnu, ale manželé čím dál víc přemýšlejí o tom, jak zůstat na tropickém ostrově už napořád. "Dost jsme tu zakořenili, nějak se nám to zamotává," říká Černý.