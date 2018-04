Češi míří na nejobávanější osmitisícovku, K2

10:18 , aktualizováno 10:18

V srdci Evropy by se jen těžko hledal národ, který se v posledních letech tak intenzivně angažuje v nejvyšším pohoří Světa. I letos odjelo do Himálaje několik českých expedic. V neděli do oblasti míří devítičlenný tým vedený Leopoldem Sulovským, který jako první Čech v historii stanul na Everestu. Cílem je K2, zvaná Hora hor.