Češi míří do Egypta odhalit tajemství nejstarší civilizace

Členové expedice MIROSLAV BÁRTA Egyptolog, archeolog a vedoucí expedice. Člen Českého egyptologického ústavu v Praze a Káhiře, vedoucí výzkumů Jižního Abúsíru a egyptské Západní pouště. K jeho hlavním úkolům v rámci expedice patří udržení týmu pohromadě, sledování starověkých obchodních cest, interpretace textů, dokumentace antropogenních aktivit datovaných do doby trvání civilizace starověkého Egypta. VLADIMÍR BRŮNA Absolvoval obor geodézie a kartografie na ČVUT. Od roku 2000 se datuje spolupráce s Miroslavem Bártou a v roce 2001 byl na archeologické expedici v Egyptě. Nové metody aplikované v archeologickém výzkumu v tuzemsku přenesl do egyptského prostředí. VÁCLAV CÍLEK Pracuje jako geolog v Geologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá změnami klimatu, vývojem krajiny a otázkami interakce přírodního prostředí a civilizace. Na expedici do Západní pouště pracuje jako geolog. Sleduje pouštní dynamiku a geomorfologické procesy. Západní poušť je jedním z míst, kde může být realizován evropský projekt DESERTEC, který spočívá v postavení solárních elektráren na Sahaře. I proto tuto oblast zkoumá. Zdejší poušť před asi 4–8 tisíci lety prodělala klimatický kolaps, je zajímavé sledovat, jakým způsobem se odrazil v krajině. MARTIN FROUZ Obrazový redaktor a fotograf National Geographic Česko. Od r. 2003 spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem. Kromě časopisu a webové stránky NG Česko předvedl v nedávné době své fotografie z Egypta na několika výstavách a v mnoha publikacích s egyptskou a egyptologickou tematikou. JOSEF JÍŠA V roce 1991 založil vlastní autoservis, od roku 1992 je jeho firma smluvním servisním partnerem firmy Bosch. Od roku 2007 firma Jíša, s. r. o., podporuje činnost Českých egyptologů pracujících v egyptské Západní poušti. Na expedici pořizuje kamerový záznam. Vymyslel a zajistil ekologické zásobování přístrojů výpravy elektrickým proudem. Je také jedním z hlavních partnerů expedice. JIŘÍ MUSIL Klasický archeolog, specializuje se na archeologii římských provincií a římské říše, především na římské fortifikace, limes a materiální kulturu (keramika, militária, stavební materiály). V průběhu expedice do Gilfu se věnuje především sledování kontaktů této oblasti s římských světem. PETR POKORNÝ Biolog a paleoekolog. Zabývá se vývojem vegetace a krajiny, je zaměstnán v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Výzkumu egyptské Západní pouště se věnuje v rámci projektu GA ČR. V týmu působí jako biolog, tj. zkoumá vše, co v poušti roste a co se tam hýbe. A také co tam rostlo a hýbalo se v dávné i nedávné minulosti. JIŘÍ A. SVOBODA Profesor antropologie na Masarykově univerzitě v Brně a vedoucí detašovaného pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Dolních Věstonicích. Zabývá se problematikou paleolitu v celé šíři, zejména moravským paleolitem. Zúčastnil se paleoantropologických, archeologických a etnoarcheologických expedicí a studijních cest v zahraničí, směrovaných především do severní Afriky a Asie. Výsledky těchto výzkumů se promítly ve více než 300 statích, publikovaných u nás i v zahraničí. MARTIN TOMÁŠEK Archeolog a historik. Soustřeďuje se především na archeologii českého středověku. O této tematice publikoval desítky článků odborných i populárních. Od roku 2002 spolupracuje úžeji s Egyptologickým ústavem FF UK. V expedici do Gilfu má prakticky dva úkoly. Prvním je vyhledávání, určování a dokumentace archeologických nálezů. Druhým úkolem je kresebná a malířská dokumentace nálezů i celé expedice.