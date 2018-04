Češi mají zájem o domy u moře, volí i řecké ostrovy

"V průběhu roku 2003 jsme měli méně než deset klientů na koupi nebo dlouhodobý pronájem nemovitosti v zahraničí. V roce 2004 se počet klientů zdvojnásobil, v roce 2005 jsme už zprostředkovali koupi nemovitostí v hodnotě několika milionů eur a trend je stále rostoucí," řekla Ivana Balková z Mediterránea R.E.I., která nákup nemovitostí v zahraničí zprostředkovává.

Podle průzkumu analytické společnosti Mag Consulting vlastní rekreační objekt v zahraničí osm až deset tisíc českých domácností. Podle ředitele firmy Jaromíra Beránka však do toho počtu není zahrnuto Slovensko. Tam vlastní podle něj nemovitost desetitisíce Čechů, a třeba i podílem.

Podle Balkové se mění typ klientů. "Zatímco dříve jsme měli spíše náročnější klientelu z řad úspěšných podnikatelů, vyžadující luxusní nemovitosti pro vlastní bydlení, dnes k ní přibývají klienti ze středních vrstev, kteří hledají standardní apartmán či domek u moře k trávení prodloužených víkendů či dovolené u moře ve vlastním," dodala.

Nejvíce podle ní poptávají Češi vlastní nemovitost v Chorvatsku a v posledním roce je velký nárůst zájmu o Řecko, především o ostrovy. "Velké developerské projekty s desítkami či stovkami apartmánů zde najdeme jen velmi těžko, což oceňují individualisté a milovníci klidu, a lidé preferující tradiční architekturu," dodala.

Chorvatsko preferují podle Balkové zpravidla ti, kdo chtějí do svého druhého domova dojet autem a mají k této zemi nějaký vztah. Zatím přijatelné ceny nemovitostí tento zájem podle ní podporují. Dlouhodobě stabilní je zájem Čechů o nemovitosti ve Španělsku. Tyto oblasti volí především ti, kdo chtějí svůj druhý domov využívat v podstatě v průběhu celého roku, protože v jižním Španělsku je nejtepleji na evropském kontinentu. Z mimoevropských destinací je největší zájem o USA, zejména o Floridu, doplnila Balková.

Apartmán na Krétě už za tři miliony

Někteří Češi volí podle ní menší apartmán řádově za desítky tisíc eur, o nějž se jim postará správce. Například apartmán na Krétě s užitnou plochou 65 až 72 metrů čtverečních plus terasa s výhledem na moře a bazén, to vše 200 metrů od moře, stojí od 125.000 do 145.000 eur (3,5 až čtyři miliony korun). Mezonetový byt o velikosti 95 metrů čtverečních se zahrádkou u moře na Chalkidiki v Řecku vyjde na 200.000 eur (5,6 milionu Kč).

Nový apartmán v Chorvatsku na Makarské riviéře, cca 50 metrů od moře, s plochou 65 metrů čtverečních plus terasa, je za 2500 eur za metr (70.000 Kč/m2). Ceny rodinných domků v Chorvatsku i Řecku se podle Balkové pohybují od 150.000 eur (4,2 milionu korun) a blízko moře od 350.000 eur (9,8 milionu korun).

Češi mají v současné době podle Beránka největší zájem o horské a přímořské oblasti. "Jsou to především Rakousko, Německo, Chorvatsko, Španělsko. V ojedinělých případech jsou to i ostatní státy původní EU 15," dodal Beránek. V horských oblastech je podle ředitele zájem o apartmány a v přímořských oblastech o domy.

Řada Čechů využívá podle Beránka tyto objekty pouze po určitou část roku a po zbývající část se je snaží prostřednictvím místních realitních kanceláří pronajmout.