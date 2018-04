Češi loni méně cestovali

9:57 , aktualizováno 9:57

Čeští turisté loni cestovali do zahraničí méně než v předešlých letech. Důvodem mohly být i teroristické útoky na Spojené státy americké. Podle statistických údajů tak výjezdy občanů do zahraničí klesly o 5,1 procenta. Zatímco v roce 2000 občané České republiky absolvovali 38,177 miliónu výjezdů do zahraničí, o rok později to bylo jen necelých 36,224 miliónu.