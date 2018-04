Češi jezdí na zahraniční dovolenou jednou za dva roky, ukázal průzkum

Češi jezdí do zahraničí na dovolenou méně než ostatní Evropané, v průměru jednou za dva roky. Němci či Španělé vyjíždějí do ciziny téměř třikrát častěji. Nejhůř jsou na tom Poláci, kteří se vydají za hranice jen jednou za pět let. Vyplývá to ze statistik společnosti ERV, která vlastní i Evropskou cestovní pojišťovnu.