Češi jezdí do Alp, u nás lyžují Poláci

O tom, kde bude trávit zimní dovolenou, má sedmadvacetiletá účetní Eva Miklůšková jasno už od začátku září. S rodinou vyrazí lyžovat do rakouského Zillertalu.

Stejně jako ona se každoročně rozhoduje stále více Čechů. Místo do Krkonoš nebo do Jeseníků vyrážejí za hranice – do Rakouska nebo Itálie, kde se rozjedou vleky dřív než v Česku.



Loni strávilo zimní dovolenou v zahraničí více než 600 tisíc Čechů, což je o pětinu více než předloni. A letos jich podle odhadů cestovních kanceláří ještě přibude.



"Je to trend, lyžovat do zahraničí jezdí rok od roku víc lidí. Nejčastěji volí jednoznačně Rakousko, ale oblíbená je i Itálie," potvrzuje Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Ceny za ubytování a skipasy v Česku se začínají vyrovnávat těm zahraničním. Například celodenní skipas v rakouském Lungau vyjde dospělého v přepočtu jen o 150 korun dráž než ve Špindlerově Mlýně. Za srovnatelné peníze však lidé v zahraničí mnohdy dostanou lepší služby. "Delší sjezdovky, žádné fronty u vleků, žádné problémy s parkováním," vypočítává výhody u zahraničních sjezdovek Okamura.

Poptávku po lyžování v cizině podle něj ovlivnily i poslední dvě zimní sezony, kdy se mnohé vleky v Česku kvůli nedostatku sněhu zastavily. To se na vysokohorských ledovcích stát nemůže.



Zatímco Češi raději brázdí alpské svahy, zdejší horská střediska v posledních letech vyhledávají zahraniční turisté – nejčastěji lyžaři z Ruska a Polska.

"Zejména v severních Čechách je čím dál častěji slyšet polština. Pro Poláky jsou Krkonoše nejbližší velké hory, pro Rusy je to móda," vysvětluje Okamura.

Zdražovat se nebude

Zatímco v Alpách se díky páteční sněhové nadílce provozovatelé sjezdovek už chystají zahájit lyžařskou sezonu, čeští vlekaři na první centimetry teprve čekají. Podle meteorologů u nás však nezačne sněžit dříve než ve druhé polovině října.



Už teď provozovatelé českých sjezdovek lyžařům vzkazují: ceny skipasů výrazněji zvyšovat nebudeme. Některé sjezdovky dokonce zlevní. Ve Špindlerově Mlýně bude celodenní permanentka o padesát korun levnější než loni, tedy za 700 korun.



Výjimkou je jen sportovní areál Monínec na Příbramsku, kde letos vznikla nejdelší sjezdovka ve středních Čechách. "Jeden den lyžování tu dospělého vyjde na 500 korun, loni to bylo o 240 méně," říká provozovatel sjezdovky Jaroslav Krejčí.

Kolik zaplatíte na sjezdovkách JEDNODENNÍ SKIPAS V ČESKU Špindlerův Mlýn 700 Kč Pec pod Sněžkou 600 Kč Klínovec 530 Kč Lipno 470 Kč Rokytnice nad Jizerou 590 Kč Mosty u Jablunkova 380 Kč JEDNODENNÍ SKIPAS V RAKOUSKU Zillertal 38 eur Kitzbühel 48 eur Schladming – Dachstein 56,5 eura/za 1,5 dne Stubaital 37 eur Zell am See/Kaprun 38 eur Bad Gastein 36,5 eura Bad Kleinkirchheim 37 eur