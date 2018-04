Češi chtějí kvůli krizi levnou dovolenou. Jedou do Bibione

Stanislav Gross tam vždycky jezdil rád. I když sociálnědemokratický expremiér vlastní apartmá na Floridě, na dovolenou k moři vyráží mnohem blíž – do italského Bibione.

"Do Bibione jezdíme s partou přátel a dětmi každý rok. Je to tam fajn," napsal Gross MF DNES a potvrdil, že tam zamíří i letos.

Bibione si jako levnější letovisko oblíbili Češi v první polovině 90. let. Ovšem letos bude na bibionských plážích češtiny opět více. Kvůli krizi lidé šetří na dovolené a vybírají moře, které je nejblíž. "Omezují se v kvalitě i délce pobytu," říká mluvčí Cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko.

Na čem lidé šetří Kupují kratší zájezdy. Ještě předloni chtěli nejčastěji odjet na 10 až 12 dní, dnes volí 8 dní.

Vybírají levnější hotely, a pokud chtějí zůstat u stejného počtu hvězdiček, koupí si zájezd v levnější zemi.

Radši jedou autem do Itálie nebo Chorvatska než letadlem do Španělska či Řecka.

Více plánují a zájezd si kupují dopředu se slevou. V oblibě se rovněž drží zájezdy na poslední chvíli.

Nakupují přes internet, loni se takto prodal každý čtvrtý zájezd. Ještě předloni stála průměrná dovolená 14 900 korun, loni to bylo o 400 korun méně.

Češi, kteří si nechtějí dovolenou odepřít a trvají alespoň na týdnu u moře, volí spíše úspornou variantu: jedou autem na místo, které je co nejblíže, tedy sever Itálie nebo Chorvatska.

"Také míříme do Bibione. Je to nejblíž, osm hodin po dálnici. Možná se tam chci vrátit i ze sentimentu, po revoluci jsem tam byla čtyřikrát po sobě a od té doby nikdy," říká dvaatřicetiletá Pavla Turečková, která vyrazí k moři s manželem a dvěma dětmi. Naposledy byli na dovolené ve Španělsku – letadlem.

Krize donutila více lidí přesednout z letadla do auta. "Až do předloňska počet leteckých zájezdů neustále narůstal. Předloni prodej klesl o třicet procent, tito lidé většinou odjeli na dovolenou autem. Letos to bude podobné," říká viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Nečeká, že by to tak už zůstalo.

Češi se zřejmě zase vrátí do letadel, až krize pomine. "Takové Bibione, to je výchylka, krizový scénář, ne trend do budoucna," dodává Okamura.

Ještě předloni prodaly cestovní kanceláře 2,3 milionu zájezdů za 15 miliard korun, loni prodej klesl na 1,95 milionu zájezdů za 12 miliard.

Tři hvězdičky místo pěti

Na dovolené lidé šetří i jinak. "Zkracují si ji o tři až pět dní," říká analytik cestovního ruchu Jaromír Beránek z Mag Consulting. Cestovní kanceláře uvádějí, že nejvíce jdou na odbyt týdenní pobyty, dříve to byly deseti- až dvanáctidenní.

Podle Beránka utratí letos průměrná domácnost za cestování o pět až sedm procent méně. Uskrovňují se i ti, kteří jedou dále než do Chorvatska a zůstávají u letecké dopravy.

"Místo pětihvězdičkového hotelu all inclusive na Kanárských ostrovech jdou do tříhvězdičkového a platí si jen polopenzi. Nebo letí do Turecka," říká Dan Plovajko z cestovní kanceláře Fischer.

Jiná sorta lidí, která trvá na počtu hvězdiček, jede do "levnější" země. "Když je někdo zvyklý na čtyřhvězdičkový hotel ve Španělsku, pojede i letos do čtyřhvězdičkového, ale třeba do Bulharska," doplňuje obchodní ředitel Exim Tours Jan Koláčný.

Krize omezila cestování střední třídy. Luxusních dovolených od 50 tisíc korun výš se prodává pořád stejně. "Klientela těchto zájezdů krizi nepocítila," dodal Koláčný.