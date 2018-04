Češi cestují nejraději autem

Čeští turisté cestují za hranice republiky nejčastěji vlastním vozem. Silniční doprava má zatím u nás i přes rozvoj letecké přepravy stále prim. Mírně v posledních letech roste zájem o železniční dopravu, která ovšem ani zdaleka nedosáhne podílu, který měla před rokem 1989. Uvedl to ředitel poradenské firmy Mag Consulting Jaromír Beránek. Podle statistiky přitom v roce 1999 dosahoval podíl cest do zahraniční s více než čtyřmi přenocováními osobním automobilem 37,9 procenta. Cestu autobusem si zaplatilo 44,5 procenta turistů. Letecky se do zahraniční dopravilo 11,7 procenta Čechů a po železnici 4,9 procenta.