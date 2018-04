Češi byli letos v Chorvatsku častěji okrádáni

Při krádežích podle něj ale bývají někdy přistiženi, podobně jako v minulých letech, i čeští občané. "Takové případy jsou ale ojedinělé," zdůraznil Čadek. Zároveň připustil, že v současnosti je podle jeho informací chorvatskými orgány zadržován jeden český občan v cele, bližší podrobnosti uvést nechtěl.Upozornil však na to, že Češi se v Chorvatsku letos stávají často účastníky dopravních nehod. Léto zatím provázely podle tisku i problémy některých českých turistů s ubytováním, o které má v Chorvatsku letos zájem více cizinců než loni, a tradiční požáry. Podle Čadka nyní žádnému českému občanovi kvůli ohňům nehrozí akutní nebezpečí.Zvýšený výskyt krádeží dokladů a peněz na chorvatském pobřeží během letošní sezóny potvrdil i tiskový odbor ministerstva zahraničí. Letošní turistická sezóna v Chorvatsku se podle něj ale z pohledu konzulárního úřadu od minulého roku nijak výrazně neliší.Sezónní konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřeno, stejně jako obdobné úřady v italských Benátkách, francouzské Marseille nebo španělské Barceloně, do 15. září.Sezónní konzulární úřady otevírá ministerstvo každoročně. V Chorvatsku, tradičním cíli letních českých turistů, umístilo loni jednatelství namísto do Splitu do severněji položeného Šibeniku.Konzulární úřad otevřelo letos ministerstvo kvůli světové výstavě Expo 2000 také v německém Hannoveru.Pracovníci konzulárních jednatelství turistům každoročně pomáhají například v případech krádeží či ztrát, úrazů, onemocnění nebo dokonce úmrtí. Nejednou také vstupují dorůzných problémů turistů s místními úřady. Pomoc spočívá v doplňkovém prodeji valut, půjčkách, vystavování náhradních cestovních dokladů, ale například i podílu na vyřizování převozu ostatků zemřelých zpět do vlasti.