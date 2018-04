Češi budou příští rok na cestování šetřit. Víc času stráví na chalupě

"Snížení příjmů a zvýšení výdajů rodinných rozpočtů se tak může v příštím roce projevit v dalším snižování počtu nakoupených zájezdů," uvedl analytik Jaromír Beránek. Zpomalí se podle něho i nárůst individuálních cest do zahraničí.

Mírný pokles návštěv hromadných ubytovacích zařízení předpokládá Beránek také v rámci domácího cestovního ruchu. Lidé budou naopak volno více trávit na vlastních chatách a chalupách.

"Na straně příjmů může dojít zejména u zaměstnanců v rozpočtovém sektoru vlivem připravovaného snížení tarifních platů o deset procent k výraznému poklesu," míní Beránek. Právě zaměstnanci veřejného sektoru patří mezi největší uživatele služeb cestovního ruchu. Určitý pokles příjmů se může projevit také v podnikatelské sféře, kde dosud nedozněly vlivy ekonomické recese.

Výdaje Čechů na cestování klesají

Obyvatelé České republiky utratili loni za zahraniční cesty 77,2 miliardy korun, což je o 300 milionů méně než předloni. Jak vyplývá z údajů České národní banky, Češi začali výrazně šetřit až v posledním čtvrtletí, do té doby výdaje na cestování rostly.

Do českých ubytovacích zařízení se po loňském výrazném propadu letos začali vracet cizinci. Od ledna do června jich přijelo 2,8 milionu, což je meziročně o 3,7 procenta více. Naopak Čechů bylo v pololetí v tuzemských hotelech o 3,2 procenta méně, celkem 2,5 milionu. Vyplývá to z nedávno zveřejněných údajů Českého statistické úřadu.

