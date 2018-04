Češi a moře: kam jezdíme nejvíc a proč?

7:12 , aktualizováno 7:12

Připomíná to každý rok invazi a dobývání území. Češi se někdy začátkem června dají do pohybu a vyrazí směrem na jih. Vydrží jim to až do konce září. Dokonce i ve srovnání s mnoha jinými národy Evropy se zdá, že moře a teplo milujeme víc než ostatní. Navíc jsme ochotni za to vydat i nemalé částky.