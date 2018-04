Češi a letošní dovolená: stálicí bude Chorvatsko, zazáří Turecko

"Nové destinace nepřibyly," říká Daniel Plovajko z CK Fischer. "Nabídka cestovek je srovnatelná s těmi největšími evropskými cestovními kancelářemi," dodává. Výjimkou je Slovinsko, které do svého katalogu zařadily Vítkovice Tours, Costa de Almería ve španělské Andalusii u FIRO-tour, Čedok se vrací k německému Baltu.

I letos však zůstává jedničkou Chorvatsko následované Slovenskem, kam se jezdí většinou individuálně – všichni se tam domluví, tak si ubytování řeší sami, nejčastěji v soukromých apartmánech. Lidé se rádi vracejí na osvědčená místa.

Skoro polovina zahraničních dovolených se uskuteční s cestovními kancelářemi.

Turecká riviéra

České cestovky se shodují, že nebývalý boom zažívá turecká Riviéra. "Je to bestseller," říká Lenka Berberry z CK Blue Style. Zájem začal už loni, nyní nabídka zaujala i klienty, kteří si oblíbili Egypt či Tunisko a váhají, zda se tam vypravit kvůli nepokojům v zemi.

"Kvalita ubytování i doplňkové služby se zlepšují každou sezonu, luxusní hotely s all inclusive lze získat za velmi výhodné ceny," dodává Berberry. FIRO-tour rovněž zaznamenal nárůst poptávky do Turecka o polovinu.

Může se hodit Vyberte si letní dovolenou již nyní na dovolena.iDNES.cz.

Zájem roste také o Spojené arabské emiráty. Zdejší hotely jdou s cenou dolů, aby oslovily klienty mířící tradičně do Egypta.

A Češi se začínají vracet i do Řecka, které loni zasáhla vlna protestů a stávek.

Egypt oslabí navzdory slevám

"Zájezdů do Egypta a Tuniska bych se nebál," říká Tomio Okamura, viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. "Situace v letoviscích je stabilizovaná, cestovní ruch je tady pro místní jediným možným druhem obživy. Všechny západní cestovky již zájezdy obnovily," dodává. Egyptští hoteliéři navíc poskytli cestovním kancelářím slevy.

V arabském světě ale panuje nestabilní situace. Do Egypta se létá od půlky února. První klienti se přitom nevraceli příliš spokojení, stěžovali si, že nedostali takové služby, na které byli z minulosti zvyklí.

Všechny české kanceláře potvrzují, že zájem o Egypt opadá. "Ale úplně se nezastavil, klienti využívají cenově výhodných nabídek," říká Tatiana Poláková z Neckermann CK. Výrazně však ubylo rodin s dětmi.

Zájem o Evropu se zvyšuje

Kanceláře také hlásí zvýšený zájem o evropské destinace. Kromě Chorvatska zůstávají největšími hity Itálie, Španělsko, v Řecku to jsou Kréta, Rhodos či Zakynthos. Hotely v těchto zemích se pomalu začínají zaplňovat. "V současné době už evidujeme řadu hotelů, které hlásí stop stav, že jsou na celou sezonu obsazené," uvádí Kristina Králová z cestovní kanceláře Snail Travel. To potvrzují i v Neckermann CK.

Užitečný přehled na prázdniny Špička na dálnicích k moři přijde po 25. červenci. Podívejte se, kdy má který stát v Evropě letní prázdniny.

Nové služby a produkty

Cestovky se také více zaměřují na služby a produkty. Funtazie klub, Blue Club, Firáček – pod těmito názvy se skrývají dětské kluby s animačním programem v češtině. Ten dnes nabízí každá větší cestovní kancelář. CK Fischer se navíc snaží přitáhnout pozornost nabídkou Fun & Activ pro mladé, kteří chtějí zažít aktivní dovolenou.

Blue Style v některých hotelech garantuje absenci dětí, Vítkovice Tours oživují dovolené návštěvami českých celebrit, které se neformálně setkávají se zákazníky.

Kam Češi v létě jezdí na dovolenou 1. Chorvatsko, zhruba

814 tisíc

2. Slovensko, 662 tisíc

3. Itálie, 553 tisíc

4. Řecko, 393 tisíc

5. Rakousko, 257 tisíc

6. Francie, 184 tisíc

7. Egypt, 177 tisíc

8. Velká Británie,145 tisíc

9. Maďarsko, 119 tisíc

10. Španělsko, 118 tisíc

11. Bulharsko 98 tisíc

12. Německo 95 tisíc

13. Tunisko 85 tisíc

14. Turecko 83 tisíc

Poznámka: Číslo udává počet turistů za rok 2009

Zdroj: AČCKA

Letošní novinkou je cestování pro seniory nad 55 let. "Jedná se o zájezdy mimo hlavní sezonu dotované z fondů Evropské unie do kvalitních hotelů za ceny kolem deseti tisíc korun," uvádí Kristina Králová ze Snail Travel. Jen do Španělska si takový zájezd koupilo 3,5 tisíce seniorů. Stále častěji se v nabídkách objevují i eurovíkendy.

Cestovní kanceláře se shodují, že čeští klienti chtějí stále častěji lepší ubytování. Velkým hitem zůstává forma stravování all inclusive. "Roste ale také zájem o pobyty na horách a v termálních lázních, eurovíkendy v Evropě," dodává Tomáš Brejcha z CK Čedok.

Oproti minulým rokům se velké cestovky více soustřeďují na prodej cenově výhodných zájezdů tzv. firts minute (na první chvíli). Jsou také opatrné ohledně množství nasmlouvaných kapacit. "Lze očekávat menší výběr zájezdů, které bude možné koupit na poslední chvíli. Pokud někdo chce dovolenou s animačními programy pro děti či výhled na moře, neměl by čekat," dodává Tomio Okamura.

Spekulovat o tom, zda se ceny dovolených mohou zvýšit, kanceláře odmítají. "Dlouhodobé nepokoje se ovšem mohou promítnout do cen zájezdů prostřednictvím růstu ceny ropy," dodává Tomáš Brejcha z Čedoku. Například CK Fischer už oznámil zvýšení cen v řádu stokorun.