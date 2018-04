Zájem Čechů o Chorvatsko roste, opět vozí ve velkém vlastní jídlo

3:59 , aktualizováno 3:59

Do Chorvatska letos míří více Čechů. V prvních červencových dnech vyjelo do chorvatských penzionů a soukromých ubytovacích zařízení o 10 až 15 procent víc českých turistů než loni. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti Mag Consulting v chorvatských hotelech a penzionech.