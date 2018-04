Češi a dovolená: rozhoduje cena a žena...

"Od loňska se nic zásadního nemění. Je to tím, že všechna letoviska u 'blízkých moří' jsou již objevená a jsou v nabídce cestovních kanceláří," říká Daniel Plovajko z CK Fischer.

Česká dovolená za 28 miliard

Do zahraničí s cestovními kancelářemi každý rok vyrážejí více než dva miliony lidí (celkový počet je téměř dvojnásobný) a jen za zájezdy Češi loni zaplatili rekordních 28 miliard. Letos lze očekávat, že tento primát může opět padnout.

Žebříček nejoblíbenějších zemí už několik let vede Chorvatsko, kam se každý rok vypraví okolo milionu našich turistů. Češi ale také rádi cestují do Řecka, Bulharska, Španělska, v posledních letech objevili Egypt, Tunisko, Turecko. Převážně individuálně vyrazí i na Slovensko, které se už několik let drží na druhé příčce v tabulce oblíbených destinací našich turistů.

Velký návrat mezi českou klientelu v posledních letech zažívá také Bulharsko. "Investovali do výstavby hotelů a infrastruktury. Dosáhli tím evropské úrovně, přitom ale tady lze dovolenou pořídit za výrazně nižší ceny," vysvětluje Plovajko.

Exotické destinace

Přibývá však lidí, kterým se pobyt v nejbližší cizině okoukal a přicházejí na chuť exotice. Stále více turistů míří do Brazílie, Venezuely, Thajska. Novinkami jsou například Kuba, Mrtvé moře v Izraeli, Keňa, Karibik, Dominikánská republika či Kapverdské ostrovy.

"Velice atraktivní jsou například výlety do pralesů Brazílie nebo plavba po Orinoku," uvádí marketingový ředitel cestovní kanceláře Exim Tours Stanislav Zíma.

Místo stanu 4hvězdičkové hotely

S tím, jak Čechům roste životní úroveň, si mohou dovolit více cestovat. Zároveň ale také roste poptávka po kvalitnějším ubytování a lepších službách. Lidé už nechtějí jezdit do italského Bibione pod stan. Dávají přednost čtyř- a pětihvězdičkovým hotelům a stravování typu all inclusive (vše v ceně). "Zajímají se o to, zda je v areálu hotelu dětské hřiště, tenisový kurt, kurzy potápění," říká Plovajko.

Jen ve Skandinávii dávají díky vysokým cenám stále přednost ubytování v kempech. "Velký zájem je o soukromé chatky v podhorských střediscích, které jsou naší novinkou," říká Petr Burian z kanceláře Periscope Skandinavie. "Zaznamenali jsme ale také zájem o luxusnější letecké zájezdy," dodává.

Dovolená na míru

Lidem už nestačí pouze ležet na pláži. Chtějí svou dovolenou strávit aktivně. Přibývá proto klientů, kteří si nechávají pobyt v cizině šít na míru: chtějí raftovat, potápět se, hrát golf, plachtit po Jadranu, strávit několik dnů v koňském či cyklistickém sedle. "Velký zájem je také o plavbu po Nilu, jednodenní výlety během dovolené v zahraničí nebo i celé poznávací okruhy," dodává Zíma z Exim Tours.

V Chorvatsku pak máme pověst lidí, kteří si sice odleží své na pláži, ale neváhají sednout do auta a objet všechny pamětihodnosti a zajímavosti v okolí.

Všude dobře, doma nejlépe

Naši turisté nezanevřeli ani na pobyty v České republice. Zhruba polovina Čechů stráví alespoň jednu krátkou dovolenou v naší zemi. Míří převážně na své chaty a chalupy. Vyrážejí však i na hory, k rybníkům a u delších pobytů vede Jihočeský kraj, řekl šéf analytické firmy Mag Consulting Jaromír Beránek.

O tom, kam letos nakonec Češi vyrazí, rozhoduje hodně okolností - obavy o bezpečnost, strach z ptačí chřipky.

Cena a žena

Průzkumy však odhalují, že nejdůležitějším kritériem je nakonec cena dovolené. A pozor! Poslední slovo má ve většině případů žena.

Jak si vybíráte dovolenou vy? Co je pro vás rozhodujícím kritériem, kam letos v létě pojedete? A už víte, kam a proč? Podělte se o svoje zkušenosti s ostatními čtenáři v diskuzi.