Češi a dovolená u moře 2014: vede Chorvatsko, Itálie a Řecko

, aktualizováno

V tuzemsku letos stráví dovolenou až 42 procent Čechů. A kam se v letní sezoně nejvíc pojede k moři? Asi 13 procent českých turistů vyrazí do Chorvatska, deset procent do Itálie a sedm do Řecka. Vyplývá to z průzkumu společnosti Nielsen.