Červený kříž se cítí v západním Timoru ohrožen

Zdaleka na všichni uprchlíci se vrátili zpět na Východní Timor jako tato žena.

Jakarta slíbila, že zkrotí násilnické příslušníky milicí, kteří minulý týden mačetami zabili tři pracovníky Úřadu vysoké komisařky OSN pro uprchlíky (UNHCR). Tato vražda vedla k evakuaci všech zahraničních humanitárních pracovníků ze západního Timoru."Dosud jsme uprchlíkům nedali další zásoby, protože už prostě do táborů nechodíme. Naši lidé se bojí tam jít," prohlásil na tiskové konferenci šéf indonéského Červeného kříže v západotimorském správním středisku Kupangu Petrus Ribero."Milicionáři nás pronásledují, kdykoli tam mí muži jsou, takže nemůžeme riskovat." Není jasné, kdy indonéský Červený kříž naposledy rozděloval potraviny v uprchlických táborech.Ribero řekl, že zhruba 120.000 východotimorských běženců má zásoby potravin, které jim vydrží jen do konce měsíce. OSN již varovala, že utečencům docházejí potraviny.Obyvatelstvo Východního Timoru se v referendu 30. srpna 1999 vyslovilo pro nezávislost na Jakartě a proindonéské milice pak rozpoutaly kampaň teroru, kterou koncem loňského září ukončil až příchod mezinárodních mírových sil. Toto území je od loňského října pod správou OSN. Milicionáři v sousedním západním Timoru, který je součástí Indonésie, často brání uprchlíkům v návratu do Východního Timoru.