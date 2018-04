Červenou Vodu budou splácet ještě vnuci majitelů. Areál ale lidi táhne

Areál v Červené Vodě otevřel v prosinci 2010 a v průběhu první sezony přilákal sedmdesát tisíc lidí. Letos už se může pochlubit číslem sto tisíc, přitom sezona ještě zdaleka nekončí. Stotisícího návštěvníka slavnostně přivítali v úterý.

Radek Procházka Narodil se v roce 1967 v Chomutově. Maturitu složil v roce 1985 na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí, v roce 1992 promoval na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Nyní je ředitelem Ski parku Červená Voda.

"V 11:52 hodin se jím stala mladá inženýrka, která podle svých slov vyrazila na lyže s přáteli po pětileté pauze. Její jméno ale říci nemohu, protože si to nepřála" uvedl ředitel parku Radek Procházka.

Jak se projevily na návštěvách nedávné velké mrazy?

Samozřejmě, že jsme velmi nízké teploty na návštěvnosti pocítili. Úbytek lyžařů ale nebyl naštěstí tak veliký, jak jsme se obávali. Naší výhodou je zřejmě i fakt, že máme jako jediní v republice sedačkovou lanovku s plastovou bublinou, kde se lidé aspoň na chvilku ohřejí. Mám-li to shrnout, jsme vzhledem k okolnostem spokojeni.

Které okolnosti máte na mysli?

Teď to byly vysoké mrazy, na začátku sezony jsme zase dlouho čekali na sníh, který tu bývá už od poloviny listopadu. Letos jsme od Martina, který na bílém koni nepřijel, zasněžovali a jako jedni z prvních v okolí začali jezdit 13. prosince. To je ale na zdejší region dost pozdě. Na Vánoce a na Silvestra jsme nicméně měli slušné návštěvy.

Počasí ale nebylo jediným důvodem...

Určitě ne. Fungujeme teprve druhou sezonu a teprve se dostáváme do povědomí lyžařů. Lidé nějak moc nevěří bombastickým reklamám a dají spíše na osobní reference. A chtějí si všechno vyzkoušet na vlastní kůži.

S areály v Dolní Moravě a Koutech nad Desnou jste se domluvili na společném skipasu. Není tak trochu paradox, že jste se na něm nedokázali dohodnout s čenkovickým areálem, který je na druhé straně téhož kopce?

Věřte, že to mrzí i nás samotné. Pokoušeli jsme se s majiteli dohodnout, ale marně. Odmítají přistoupit na tzv. alpský model, podle něhož se dělí příjmy poměrnou částí. Nepřistoupili na něj ani poté, co se ostatní tři areály zavázaly, že budou Čenkovice mírně dotovat.

Tři sta milionů, které výstavba 1. etapy stála, nejsou právě malé peníze. V jakém časovém horizontu počítáte s jejich návratností?

Vzhledem k tomu, že majitelé drtivou většinu investic platili z vlastních zdrojů, počítají se střednědobou, ale spíše dlouhodobou návratností v řádu desítek let. Na jeden dotační milion totiž investovali devět svých.

Pokud mám uvést konkrétní čísla, 270 milionů hradili majitelé z vlastních zdrojů, na dotacích získali 30 milionů. Je to tedy závazek nejen pro ně samotné a jejich děti, ale když to trochu přeženu, tak i pro jejich vnoučata.

Co všechno jste oproti loňsku zlepšili, jaké nové služby nabízíte?

Je toho dost. Ke standardnímu zázemí s lyžařskou školkou, hlídáním dětí, bufetem, restaurací, ski servisem či půjčovnou lyží i snowboardů dostalo například první parkoviště nový asfaltový povrch. Příjezdové komunikace a parkování byly právě věci, na které si naši návštěvníci často stěžovali. Vyrostly tu kamenné spojovací schody.

K vidění jsou i novinky pro děti...

V dolní části areálu vznikl dětský ráj, kterému říkáme Kid Park. Tady děti najdou i snowtubingovou dráhu, kde se mohou zdarma prohánět na snowtubingových člunech. Jeho srdcem je modrá minisjezdovka s pomou, která je řízena počítačem a umí jet méně než krokem. Pokud tedy rodiče učí své ratolesti sami jezdit na vleku, mohou spokojeně kráčet vedle dítěte a korigovat jeho chyby.

Můžete přidat nějakou zajímavost, zvláštnost?

Samozřejmě. Na velké sjezdovce přibyl radar na měření rychlosti, který spolehlivě automaticky změří rychlost každého lyžaře a snowboardisty. Jedním z top parametrů je špičkový snowpark s dvanácti překážkami a mnoha skoky.