Červenohorské sedlo nabízí dobré podmínky pro běžkaře

Černá sjezdovka byla vhodná jen pro freeriding v boulích, protože trochu sněhu zbylo už jen na okrajích u lesa. Červená dobře vysněžený poskytla hořejšek pro dlouhé carvingové oblouky, ale jak se svah lámal, byl víc a víc posypaný drobounkým štěrkem a dole u vleku se končilo na kamenitém ledu. Prudký přejezd odtud na černou byl jen pro otrlé povahy na lyžích kameňačkách, které měly ještě tento týden skončit v popelnici. Jelo se střídavě po kamení a čistém vodním ledu. Začátečnická modrá a žlutá na tom byly podobně jako tratě na jižních svazích. Tu a tam drobný štěrk a dojezdy k vlekům na ledu, ze kterého vyčnívaly kameny.

Pěkné to není ani známém skialpinistickém svahu z Červené hory na východ. Temeno kopce porostlé kosodřevinou bylo jednou ledovou horou. Prudký terénní zlom ke hranici lesa byl pokrytý ledovou kůrou, do které se při každém pokusu o oblouk bořily lyže. Sjezd se tedy podobal spíše poskokům ze strany na stranu. Sníh v lese byl zase jedna ledová plotna a navíc skončil u silnice a do Filipovic na autobus bylo tedy nutné dojít dva kilometry pěšky.

Spokojeni na Červenohorském sedle jsou tak pouze turisté na běžkách. Úplně přesný hřeben po červené turistické značce byl o víkendu sice úplně zledovatělý, ale lyžařská magistrála těsně pod ním byla projetá rolbou. Z Šeráku přes Červenohorské sedlo až na Praděd tedy minulý víkend vedla ujetá široká sněhová dálnice. Díky zmrazkům a rozježděnému sněhu sice nebyla vhodná pro kondiční lyžování a bruslení, ale turistům úplně vyhovovala. “Jedu z Šeráku – pohoda,” lakonicky konstatoval v sobotu běžkař důchodového věku. “Jen okolo Červené hory to hnusně fouká a mlha namrzá na obličeji.” Když si potom v závětří rozehříval tváře v dlaních, přidal několik nepříliš slušných slov na celou letošní zimu.

O mnoho optimističtější byla dvojice mužů, která jela se svými dvanáctiletými dcerami opačným směrem. “Výborně ujetá magistrála. Ani počasí není úplně nejhorší,” uvedl Brňák. Jeho kamarád z Českomoravské vrchoviny se k tomu pochlubil: “V pátek jsme byli na Pradědu a několikrát se dokonce otevřely mraky a my měli výhledy do údolí k Jeseníku a Šumperku.”

