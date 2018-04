Čertovsky zajímavá skála v Podještědí

JAK SE TAM DOSTAT

Začneme v Českém Dubu na náměstí, odkud se vydáme po žluté turistické značce přes osadu Malý Dub a borový les na rozcestí s modrou značkou. Tady už máme za sebou 3,5 km. Po modré odbočíme doleva a stoupáme do kopce k lesu. V lese po levé straně vidíme zvláštní rýhu hlubokou místy až několik metrů. Zanedlouho před námi ční nápadná čedičová skála. Od Čertovy zdi se můžeme buď vrátit stejnou cestou do Českého Dubu, nebo můžeme z rozcestí se žlutou značkou pokračovat po modré do Rozstání a odtud po zelené okolo skalního obydlí Skalákovny, okolo Horky (začátek Čertovy zdi) na rozcestí s červenou značkou. Po ní dojdeme do Českého Dubu. Tato trasa měří asi 15 km. Třetí variantou je pokračovat od Čertovy zdi dále po modré a podle svých sil ukončit dnešní putování v některé z obcí po trase, odkud je spojení ČSAD (Hrubý Lesnov, Podhora, Mohelnice, Mnichovo Hradiště). Český Dub i další místa mají autobusové spojení s Prahou, Libercem nebo Turnovem.