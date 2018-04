Čertovské rejdy a mikulášské nadílky. Zámky a muzea přivítají děti

Čerti na Čertovce

V předvečer svátku svatého Mikuláše 5. prosince 2015 obsadí už poněkolikáté vltavské břehy čertovská cháska! Kdo chce zůstat v bezpečí, může nasednout na některou z dřevěných lodí typu Vodouch, které od 17,30 do 20,30 hodin budou vyplouvat z Muzea Karlova mostu na Křižovnickém náměstí.

Na plavbu Čertovkou se mohou děti těšit v doprovodu Mikuláše i čertů.

Plavba potrvá 30 minut a z podzemního kanálu pod Starým Městem bude směřovat do kanálu Čertovka. Uvidíte tak osvětlený Karlův most, Pražský hrad či Sovovy mlýny na Kampě. Mezitím potkáte čerty, kteří mají připravené strašidelné pověsti a příběhy plné ohně. Na vodě ale potkáte i samotného Mikuláše, který přítomné děti náležitě odmění.

Zájemci mohou ve stejný večer zároveň shlédnout výstavu Jak se rodí betlém, která bude pro tento slavnostní večer přístupná za symbolických 20 korun. Uvidíte slaměný nebo rybí betlém v nadživotní velikosti.

Zámecké čertí rojení

Chystáte-li se na Mikuláše do Českého ráje, máte šanci potkat čertovskou chásku také ve středověké krčmě v Dětenicích, a to během akce Čertovské řádění nejen pro děti. Čerti dorazí v 19 hodin a zdrží se až do 22. hodiny. Možná, že přijde i Mikuláš se svou nadílkou. Pokud přijdete v kostýmu čerta či pekelnice, můžete se těšit na vstup zdarma.

Kromě návštěvy krčmy nezapomeňte také na návštěvu barokního zámku Dětenice, kde si můžete prohlédnout například sbírky zbraní Maltézských rytířů či loveckých trofejí. Za pozornost stojí také tamní pivovar, ve kterém můžete spatřit dobové interiéry, sladovny, laboratoře, varny a muzeum, kde nahlédnete do tajů vaření piva v 18. století.

Také na nedalekém zámku Staré Hrady přichystali bohatý program Čerti a čertice ze starohradských pohádek pro děti i dospělé. Akce proběhne o dvou prvních adventních víkendech – poprvé 28. a 29. listopadu 2015, podruhé pak 5. a 6. prosince 2015. Po celý den se můžete těšit na hry a navštívit zámecké peklo, které se nachází ve sklepení zámku. Tam se dozvíte, jak čerti žijí a jak vypadá jejich domácnost. Těšit se ale můžete i na princeznu, skřítky, obry, vodníky a víly.

Strašidelné sklepení

O druhém adventním víkendu můžete také navštívit zámecké sklepní sluje ve státním zámku Litomyšl, které v tu dobu budou opanovat čerti. Zámecké sklepení v moci pekelné bude od pátku 4. do neděle 6. prosince 2015.

Příjemnou atmosféru sklepení litomyšlského zámku dotváří sochy Olbrama Zoubka a Srdce pro Václava Havla.

Prohlídka sklepení potrvá patnáct minut a na jejím konci vás a vaše děti andělé vyvedou zpět na povrch zemský. Ten, kdo bude mít zájem, může si ve sklepení objednat také mikulášskou nadílku, která se uskuteční mezi vánočními stromečky, kam kromě andělů dorazí také Mikuláš.

Za vidění stojí i samotné sklepení, které je zapsáno na seznamu UNESCO. To kdysi sloužilo jako kryt civilního obyvatelstva, dnes je využíváno především jako prostor pro různé expozice a stálou výstavu soch Olbrama Zoubka a od loňského roku také „Srdce pro Václava Havla“ autorů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy. Uspořádání expozice navrhl známý architekt Josef Pleskot tak, že po obvodu místnosti, kde je Srdce umístěno, visí svíticí verš z prologu knihy Kazatel. Na dotykové obrazovce pak návštěvníci uvidí fotografie a videa, která dokumentují vznik tohoto specifického voskového exponátu.

Zámky dětem otevřené

Ve středočeských Veltrusech přichystali na sobotu 28. listopadu 2015 Mikulášskou pohádku s nadílkou. Na tamním barokním zámku zahrají pohádku O Zlatovlásce a loutkové přestavení Povídání ovčí babičky. Na programu ale budou i dílničky, kde děti po celý den mohou vyrábět adventní předměty a zdobení. Odpoledne pak přijde i Mikuláš se svou družinou a nadílkou.

Setkání s čerty i Mikulášem mohou děti letos zažít v netradičním prostředí zámků a jejich sklepení.

Přestože Zámek Veltrusy momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí, můžete navštívit i jeho historické prostory. Zajímavá je například expozice historických kočárů nebo výstava zaměřená na šlechtické lovectví. A prohlédněte si i historický skleník a kuchyňskou zahradu, kde uvidíte unikátně dochované a dodnes funkční kanálové vytápění či květinový sortiment doložený v 18. století.

Na další setkání s Mikulášem a čerty se můžete těšit například na barokním zámku Buchlovice na východní Moravě, kam všichni dorazí v sobotu v 16 hodin nebo na mníšeckém zámku ve středních Čechách, kde se mikulášská nadílka uskuteční o víkendu 5. a 6. prosince 2015. V zámeckém sklepení potkáte čerty i anděly a hodné děti jistě odmění i sám svatý Mikuláš!