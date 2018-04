Černých těžeb v lesích ubylo

Správy lesů asi bude vždycky trápit nezákonná těžba, přesto se jí daří v poslední době díky přijaté novele zákona podstatně omezovat.

Nezákonná těžba dřeva, jíž organizované skupiny, nebo jen příležitostní majitelé drancují vsetínské lesy, letos poprvé po několika letech nenabírá svých obvyklých rozměrů. Případů černých těžeb, při nichž například loni během několika hodin nepozorovaně vznikly až šestihektarové holoseče, v okrese za posledních osm měsíců výrazně ubylo. Referát životního prostředí ve Vsetíně řešil letos zatím třináct případů. V porovnání s loňskými devětašedesáti se to zdá být pouze zanedbatelná část. "Vymýtit nezákonnou těžbu docela se nikomu zřejmě nepodaří, ale pokrok je to obrovský. Troufám si předpokládat, že na konci roku budeme tak na jedné třetině snad i čtvrtině loňského stavu," řekl vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu ve Vsetíně Jiří Trezner. Současné situaci pomohla podle něj novela lesního zákona z letošního dubna, navíc se ale také několik hlavních vsetínských spekulantů a organizátorů takových akcí podařilo dopadnout a přísněji postihnout. Třináct jich skončilo ve vazbě. "Okruh lidí, kteří nejvíce a ve velkém zneužívali děr v zákoně, se podstatně zúžil. Díky novele se ale taky rozšířila možnost státní správy důrazněji zasahovat. Doposud jsme často mohli rabování jen přihlížet. Jediným zodpovědným za les byl jeho majitel. A právě s tímto faktem se nejčastěji spekulovalo," uvedl Trezner. Podle novely lesního zákona teď může být postižena i jiná osoba. Například tedy i člověk, který kácí dřevo třeba jen na objednávku, nebo obchodník, který objednávku zadal. Lidé si už také podle něj mnohem více uvědomují, že se jim černá těžba nemusí vyplatit. Pokuty dosahují až milionu korun. "Mnozí si teď už rozmyslí, zda do toho půjdou, nebo zkontrolují, do čeho jdou. Už se nemohou vymlouvat na někoho jiného, postižitelní jsou všichni," dodal. Tvrdší boj úřadů proti černým těžařům začal už ale před rokem, kdy se zástupci ochranářů, inspekce životního prostředí, lesního a vodního hospodářství, policie, státního zastupitelství i finančního úřadu dohodli na hlubší a lepší spolupráci. Právě loni totiž nabylo rabování největších rozměrů. "Tyto podvodné obchody se dřevem víceméně nahradily obchodování s lehkými topnými oleji. Jsou nesmírně lukrativní. Rabování ale dosáhlo neúnosných mezí, takže jsme se společně dohodli na intenzivnější, koordinovanější a rychlejší spolupráci, což naštěstí přineslo ovoce," poznamenal náměstek okresního státního zástupce Petr Bareš. Lidé, kteří například vytěžili vlastní les a nedopustili se tak trestného činu krádeže, bývají teď žalováni z trestného činu ohrožení životního prostředí. "U třinácti lidí shledal soud důvod k vazbě a dá se říct, že jsou to velké ryby. Patří k organizátorům a těžbou se zabývali systematicky," dodal Bareš. Jedině tvrdé postihy podle něj zamezí dalšímu rabování. "Při milionových ziscích se mohl každý stotisícovým pokutám jen zasmát. Pouhou výchovou k lásce k přírodě to taky nikdy nepůjde," poznamenal.