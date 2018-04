Černý pasažér cestu do USA nepřežil

Jak dlouhou dobu tři asi dvacetiletí mladíci strávili v prostoru velkém jako malé auto, do kterého se mohli dostat jen 45 centimetrů širokým otvorem, se zatím nepodařilo zjistit. Ti,co přežili, totiž nejsou schopni vypovídat. Podle lékařů trpí podchlazením, podvýživou a dehydratací.



Loď vyplula asi před dvěma týdny z Kolumbie a směřovala do Vancouveru. Kde všude ale cestou zastavila a kde do ní tedy mohli černí pasažéři proniknout, nikdo neví.

"Doufáme, že alespoň ti dva přežijí a budou v pořádku. Pak se budeme zajímat o další podrobnosti," uvedl jeden z imigračních úředníků.