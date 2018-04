Černí baroni, svatojánská legenda i tajemný Klášter. Výlet na Nepomucko

může se hodit Jak se tam dostat Z Prahy do Nepomuka dojedete z Prahy vlakem za dvě a půl hodiny. Železniční stanice Nepomuk (na hlavní trati Plzeň – České Budějovice) je ale vzdálená od náměstí 3 kilometry a autobus jezdí do města pravidelně jen ve všední dny. Autem to z Prahy do Nepomuku trvá asi za půldruhé hodiny; z plzeňské dálnice vyjeďte u Starého Plzence. Do menších obcí v okolí se o víkendech dostanete prakticky jen autem, spojení autobusy je sporadické. Ubytování Hotel u Zeleného stromu na náměstí v Nepomuku účtuje za pěkné dvoulůžkové pokoje mimo sezonu 1 250 Kč. V objektu je i dobrá restaurace, na jejichž stěnách si všimnete motivů ve stylu Dobrého vojáka Švejka. Trochu levnější je Pension Stichenwirth na okraji Nepomuku, za lůžko a noc tu dáte asi 400 Kč. Užitečné weby www.nepomucko.cz - stránky turistického regionu Nepomucko

www.nepomuk.cz - oficiální stránky města Nepomuku

www.zelenahora.cz - informace o zámku Zelená Hora a jeho historii

www.sjn.cz - webové stránky o svatém Janu Nepomuckém