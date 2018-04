Černé jezero patří mezi chráněná území

Nejvýznamnější je výskyt izolované populace kriticky ohroženého čolka karpatského. "V oblasti Jeseníků je to mimořádně významný výskyt, další populaci registrují ekologové až sto kilometrů od Černého jezera. Lokalita by mohla sloužit jako genetická banka pro návrat tohoto živočicha zpět do Jeseníků," uvedl Proske.



Kromě čolka karpatského žijí kolem jezera i další ohrožené druhy zvířat, mezi jinými čápi, hadi a žáby. Ekologové zde našli i na sedm desítek významných rostlin. Zařazení lokality mezi přírodní památky znamená jeho větší ochranu a přísnější podmínky pro pohyb a činnost lidí v okolí jezera.