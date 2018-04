Cernan: Vesmír zatím není výletní cíl

"V současnosti není situace pro volný pohyb turistů ve vesmíru, i kdyby měli dva miliony dolarů na letenku," uvedl Cernan, podle něhož začne boom cest do vesmíru za deset let. "Chtěl bych se přihlásit na první charterový let na Měsíc," řekl.

Sedmašedesátiletý Cernan přicestoval do Česka na pozvání náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého. Cernana doprovází devětapadesátiletý John Blaha, který byl ve vesmíru dvakrát na palubě amerického raketoplánu. V kosmu strávil 161 dní, z toho čtyři měsíce na ruské základně Mir. V pátek oba v Praze převzali Zlaté pamětní medaile náčelníka generálního štábu.

Oba astronauti vzpomínají na své české předky. Blahův dědeček žil do svých 20 let v obci Herálec u Humpolce. "Nikdy bych nevěřil, že se do této obce někdy dostanu, ale nakonec se mi to s manželkou podařilo," řekl Blaha.

Cernanova babička pochází z Nuzic u Tábora, dědeček z Kysuc na Slovensku. "I moji rodiče se občas doma hádali česko-slovenským žargonem, když chtěli, abychom jim my děti nerozuměli," vzpomíná Cernan.

"Maminka, když na nás byla naštvaná, nám říkala: 'Vy Slováci!'," dodal Cernan, který z českých slov zná prý jen ta, která křičel jeho dědeček na neposlušný dobytek. "A ta se stydím opakovat," uvedl.

Oba astronauti začínali jako piloti stíhacích letounů. "Je to hodně podobné. Jen s raketoplánem musíte zpomalovat nad Austrálií, abyste za 60 minut přistáli na Floridě," řekl Cernan.

Právě jeho zásluhou se československá vlajka dostala na povrch Měsíce, když ji tam v prosinci 1972 přivezl. V roce 1974 odmítli tuto vlajku přijmout představitelé tehdejšího totalitního státu. Nyní je vlajka připevněna k pilíři největšího dalekohledu v ČR na observatoři v Ondřejově u Prahy.

Pozvání náčelníka generálního štábu přijal i první zahraniční účastník kosmických letů po občanech Sovětského svazu a USA Vladimír Remek, jeho náhradník Oldřich Pelčák a známý popularizátor astronomie Jiří Grygar.