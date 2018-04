Černá sobota v Alpách

Nedávná katastrofa na Kaprunu zůstane všem asi dlouho v paměti. Ale i v jiném středisku ledovcového lyžování - v Hintertuxu - došlo přesně v onen tragický den k velké nepříjemnosti, která se mohla změnit v tragédii. V Hintertuxu jsou čtyři sekce lanovek, které na sebe navazují. Na prvním úseku - který je v současné době kvůli malému množství sněhu a zledovatělému terénu nesjízdný i neschůdný - jezdí jen jedna kabinková lanovka, která je jediným spojením dolní mezistanice se stanicí údolní. Nová souběžná lanovka zatím není v provozu. V tu osudnou sobotu bylo krásně, od půl osmé ráno byla lanovka na prvním úseku plně vytížena a vozila lyžaře do areálu vleků a lanovek ještě dlouho po poledni, tedy zhruba pět hodin nebo více. Ve čtyři hodiny odpoledne skončil provoz horních vleků a lanovek a mnoho set lidí se chtělo dostat do údolí. K dispozici však byla jen ta jedna lanovka a i dítěti ze třetí třídy základní školy by bylo jasné, že tak dlouho, jak pasažéry vozili nahoru, budou je vozit i dolů. Na naši skupinu přišla řada krátce po deváté hodině večer, čekali jsme tedy pět hodin, a to jsme ještě nebyli poslední. Na spodní mezistanici je jen jedna restaurace, kam se mohla schovat maximálně desetina těch, kteří čekali na odvoz do údolí. Ostatní čekali na stále silnějším větru ve výšce přes 2000 metrů venku. Naštěstí teplota byla jen několik stupňů pod nulou, ale i tak to byl velmi nepříjemný zážitek, jakkoliv nešlo o život, ale jenom o zdraví. Pokud by teplota byla nižší a vichřice zesílila, mohlo dojít i k tragédiím. Ve vysokohorském terénu není taková změna počasí neobvyklá. Nejpozoruhodnější však byla naprostá laxnost personálu - nikdo se neomluvil, nikdo se nesnažil zajistit těm, kteří čekali na větru a mrazu řadu hodin nějakou pomoc či alespoň třeba teplý čaj. Přitom to byla jednoznačně vina personálu lanovky - ve snaze utržit co nejvíce peněz vůbec nebrali v potaz, že budou muset pasažéry zase dostat dolů. V Hintertuxu jen šťastnou náhodou k maléru nedošlo. Ale viník by byl naprosto jasný. Přitom v neděli - kdy dorazili lyžaři z nešťastného Kaprunu, kde se zastavily lanovky - obsluha lanovky v Hintertuxu zase bez sebemenšího upozornění a omezení vyvážela davy nahoru.