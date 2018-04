Tři krásné túry Černou Horou, které ještě turisté neobjevili

Může se hodit Jak se tam dostat?

Do Černé Hory je to z České republiky hodně daleko – přibližně

1100 km. Nejlepší a nejrychlejší trasa vede z Brna přes Bratislavu, kolem Budapešti a Sarajeva do černohorského Žabljaku. Pro cestu přes Srbsko do Černé Hory je doporučováno cestovat s platným cestovním pasem, i když se na stránkách MZV objevila informace, že by měl být akceptovatelný i občanský průkaz. Trochu zdlouhavý může být přejezd srbských hranic, kdy Srbové jsou v kontrolách důslednější než Maďaři a Černohorci. Ubytování a stravování

Pokud vyrážíte na přechod hor na těžko, pak je možné spát prakticky kdekoliv v horách. Jen je potřeba počítat s tím, že vás každý den odchytí strážce národního parku a bude potřeba zaplatit poplatek 3 eura za vstup do národního parku. Velmi příjemný je kemp v Žabljaku na Razvršije, který patří Bočemu a Dragici. Kromě srbštiny, resp. čerhorštiny, se zde domluvíte i anglicky. V Kolašinu je několik penzionů a hotelů. Ubytování v horách je možné na zmíněných Eco Katun Vranjak a na Komovech potom na Štavnu. Bezva turistický kemp je u Biogradského jezera. V horách je potřeba počítat s tím, že jídlo na několik dní přechodu poneseme na svých zádech. Ve městech a vesnicích najdeme do pozdních večerních hodin otevřené ochody i restaurace. ceny jídel se pohybují přibližně od 4 do 8 eur. V kolašinu na hlavním náměstí u kašny je nenápadná masna Bambini, kde si hladový poutník vybere kus naloženého masa nebo špíz a nadšený kuchař mu ho připraví. S oblohou a pečivem se tu člověk nají za 2 až 3,5 eura. Doporučení vybavení do hor

I když Černá Hora leží v subtropickém pásu, je potřeba v horách počítat i s nižšími teplotami, na začátku léta se zbytky sněhu a deštěm. Odpoledne bývají častější bouřky z tepla. Vzhledem ke kamenitému charakteru terénu ve vrcholových partiích a nízkým skalním stupňům, sněhovým polím doporučujeme kvalitní nepromokavou trekingovou a oblečení vhodné do hor (mimo jiné nepromokavou bundu a kalhoty, případně pončo).

Mapy v měřítku od 1:25 000 až 1:50 000 se dají koupit v informačních kancelářích ve městech (Žabljak, Kolašin) od 3 eur.