Černá hora: daleké výhledy z Krkonoš i přírodní rezervace

Může se hodit Možnosti cykloturistiky Kola a koloběžky je možno zapůjčit například u dolní stanice lanové dráhy, otevírací doba je 8:30 - 17:00, rezervace na telefonním čísle: +420 736 751 910. Cena koloběžky na půl dne je 180,- Kč, na celý den 280,- Kč, kola jsou o něco levnější – 150, resp. 250,- Kč. Lanovka na Černou horu

Letní provoz lanové dráhy je od 8:00 do 18:00, lanovka je spuštěna vždy v celou hodinu. Letní sezona začíná 1. května 2004. UPOZORNĚNÍ: V současné době je lanovka až do 1. prosince ve všedních dnech mimo provoz. Ceník jízdného

Nahoru dospělí 100,- Kč/děti 80,- Kč; dolů 80,- Kč/60,- Kč; zpáteční 150,- Kč/120,- Kč. Kola, koloběžky a kočárky se v letní sezoně přepravují zdarma. Parkování možné u dolní stanice lanovky zdarma. Otevírací doba rozhledny Panorama

Pondělí - pátek 14:15 - 16:00, o prázdninách a víkendech 10:15 - 16:00 (v případě pěkného počasí do 17.00 hodin). Černohorská rašelina je pro veřejnost uzavřena v období jelení říje, což je od 1. září do konce října. Doporučená mapa

Krkonoše, 1:50 000, nakladatelství Shocart nebo KČT. Užitečné weby www.janske-lazne.cz

(informace o městě Janské lázně, včetně přehledné mapy ke stažení)

www.janskelazne.com

(informace o lázeňské péči)

www.krnap.cz

(oficiální stránky krkonošského národního parku)

www.cerna-hora.cz

(stránky provozovatele lanovky, mj. aktuální fotografie z Černé hory a údaje o teplotě)