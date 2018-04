České hory mírně zdraží, ale služby se mají zlepšit

Ceny se budou zvedat po desetikorunách, většinou o pět, maximálně deset procent. Vlekaře k tomu nutí daň z přidané hodnoty, která by měla být příští rok vyšší, ale i rostoucí ceny nafty či energií.

Například jednodenní skipas v hlavní sezoně na Lipně bude o dvacet korun dražší: namísto 520 Kč nyní lyžař zaplatí 540 Kč. V Krkonoších zvýšení cen ohlásil SkiResort Černá hora – Pec pod Sněžkou. Tyto dvě značky se od letoška spojují a nabízejí lyžování na jeden skipas téměř ve všech areálech východních Krkonoš.

"Plošně zvedáme cenu permanentky o pět procent. Za jednodenní lístek nyní lyžaři zaplatí 620 korun, v menších areálech, jako jsou Černý Důl nebo Svoboda nad Úpou, to bude méně. Musíme zohlednit to, že jsme propojili několik areálů, do ceny se rovněž promítá vyšší DPH a cena nafty," doplňuje Petr Hynek z firmy Mega Plus provozující propojený resort.

Zvýšení cen o pět procent plánují i jizerskohorské areály Severák, Bedřichov a Špičák. "Ceny skipasů se mění poprvé za pět let a jsou vynucené okolnostmi," dodává Petr Bažant ze společnosti SKI Bižu, která areály provozuje. O deset procent více zaplatí lyžař také v areálu Razula ve Velkých Karlovicích, místo loňských 390 nově 430 korun.

Na Sněžce, nejvyšší české hoře, už leží souvislý poprašek sněhu (26. října 2012)

O pět procent chtějí také zdražit na Ještědu, v Malé Úpě a na dalších místech. "Těch areálů zatím není moc. Pokud se tak stane, lze očekávat, že se ceny skipasů zvýší jen minimálně, protože provozovatelé vědí, že domácí návštěvník je na cenu velmi citlivý," říká Petr Socha z časopisu o lyžování Snow.

Nejstabilnější počasí? Březen Na otázky odpovídá meteoroložka Alena Zárybnická Kdy bývá v Česku v zimě nejstabilnější počasí na lyže?

Stabilnější bývá až v březnu, ale to zase nemusí být dobrý sníh. Kdo chce prašan, musí umět přečkat nečas, když padá. Takže jediné mé doporučení je sledovat aktuální předpovědi a raději vybírat na poslední chvíli. Chápu, ne vždycky to jde, ale jedině pak máme nějakou naději. Lze předvídat, jaké může být letos v zimě počasí?

Seriózně to nejde. A dostane-li se před začátkem zimy do médií něčí zaručená předpověď, bude to zase tradičně víc škody než užitku. Smysl má předpověď maximálně na 10 dní dopředu. Na začátku listopadu můžeme začít sledovat teplotu v asi 1 500 metrech a zkoumat, jestli už náhodou nezačne sněžit a jak dlouho chladno vydrží. Napadnout sice může už klidně v říjnu, ale tenhle sníh nevydrží. Naštěstí existuje technické zasněžování, to lecjaký rozmar svatého Petra dokáže napravit. Stačí pár mrazových dnů a lyžovat můžeme klidně už koncem listopadu.

Jakub Juračka z Asociace lanové dopravy dodává, že zejména malé areály se zvedat ceny bojí. "Ale kdyby se například DPH zvýšilo na 17,5 procenta, pro nás by to znamenalo, že z každé permanentky zaplatíme státu o 7,5 procenta více než na začátku loňské sezony, a to je neúnosné,“ říká.

Nejhorší je podle něj to, že v polovině října podnikatelé stále nevědí, jak se mají ekonomicky chovat, protože každý týden padá z úst politiků jiný návrh. Zatím není jasné, zda se ke zdražování připojí i Špindlerův Mlýn.

Toto středisko si berou do pronájmu firmy Snowhill a slovenská Tatry Mountain Resorts. Jasno nemají ani ve společnosti Snowhill provozující Herlíkovice, Šachty ve Vysokém nad Jizerou, Kamenec či Mariánky a dalších místech. Ceny zůstanou stejné jako loni například v krkonošském Benecku, v Lázních Lipová či na Červenohorském sedle v Jeseníkách.

Karty hosta a další výhody

Zvyšování cen se resorty snaží dorovnat jinak. Snižují se například ceny vícedenních pobytů, resorty zavádějí karty hosta s bohatou nabídkou, nabízejí slevy juniorům i seniorům, cílí na rodiny s dětmi.

Například v Peci pod Sněžkou byla nově v ceníku zavedena cena nižšího jízdného pro děti i kategorie junior (od 10 do 16 let) a senior (nad 63 let), která nabízí zlevněné jízdné o 15 procent. Další novinkou je desetiprocentní sleva na Regioncard Krkonoše nebo Karta hosta města Pec pod Sněžkou na pěti-, šesti- i sedmidenní skipasy. Například u pětidenního skipasu pro celou rodinu jde o úsporu 800 Kč.

Podobnou slevu nabídnou i v Malé Úpě. I v Čenkovicích v Orlických horách chtějí ubytovaným lyžařům poskytnout pětiprocentní slevu na skipas. V beskydském areálu Razula si zase pro stálé klienty připravili výhodný celoroční skipas. Při koupi do 15. prosince bude stát jen 4 900 namísto 6 900 Kč.

V Jizerských horách začíná fungovat Jizerky Card, kterou dostanou hosté zdarma v penzionech a umožní jim čerpat slevy na skipasy, půjčovny, lyžařské školy, bobovou dráhu v Janově, plavecký bazén v Jablonci i akvapark v Liberci. Podobně funguje na Šumavě i Lipno Card. "Jako bonus při zakoupení pětidenního skipasu nabízíme 50 procent slevy na večerní lyžování. Přicházíme také s balíčkem, kdy při využití služeb naší půjčovny dostane lyžař slevu na skipas ve výši 25 procent," vysvětlil Petr Dušek z Lipna.

Společnou vícedenní permanentku nabídnou i krkonošské Vítkovice s Beneckem nebo jizerskohorské areály Severák, Bedřichov a Špičák.

Nové investice

I letos se na českých horách hodně investovalo. A to nejen do nových sjezdovek, vleků či lanovek, které by se měly rozjet v jesenickém Karlově, na krušnohorském Klínovci, v Klínech ale i na dalších místech.

Večerní lyžování ve Ski areálu Potůčky v Krušných horách.

Čeští majitelé lanovek a vleků si začínají také uvědomovat, že je třeba lidem nabídnout trochu více než jen lyžování. Jednou z velkých novinek je například čtyřhvězdičkový wellness hotel Vista na Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem. V Karlově po modernizaci otevírá tříhvězdičkový hotel Kopřivná.

Spousta areálů cílí na rodiny s dětmi. V mnoha střediscích budují dětské areály vybavené hracími prvky, ale i nákladnými lyžařskými koberci pro malé začátečníky. Od začátku sezony se rozjedou v Andělské hoře a ve Filipovicích v Jeseníkách, na Božím Daru v Krušných horách, na Ještědu i na dalších místech.

V Karlově také připravují hlídání dětí profesionálními lektorkami, na Lipně instalovali u dětského výukového hřiště Foxpark osvětlení, takže bude fungovat i večer od 18 do 20 hodin. Malá Úpa si na zimu chystá bohatý program: od dětských závodů až po sáňkování, ski kiting, musherské výlety a výšlapy na sněžnicích.