Ceny letenek jsou na dně. Letadlo je levnější než vlak a autobus

Podobně jako do Thajska spadly ceny letenek i do jiných exotických oblastí, například do Karibiku či do USA, jsou dostupnější i pro lidi, kteří na ně ještě nedávno nedosáhli.

Nízké ceny se podle odborníků udrží i do budoucna, kdo vymění pohodlí koupeného zájezdu za dobrodružství a seskládá si pobyt sám, dost často podstatně ušetří. Obavy z jazykové bariéry jsou zbytečné, letenky se dají koupit na webu u tuzemských zprostředkovatelů stejně jako ubytování. Na rezervaci ubytování přímo ve vybraném hotelu či penzionu pak stačí základní znalost angličtiny.

Letos v zimě navíc přibudou charterové lety do exotických zemí - do Thajska, Dominikánské republiky, Keni, na Kubu, do Mexika, Venezuely (Isla Margarita), Spojených arabských emirátů. Úplnou novinkou budou přímé lety na Zanzibar, do Kostariky a do Kolumbie (ostrov Roatan).

Po Evropě za tři tisíce

Budou ceny letenek brzy vyšší? Na zvyšování cen není prostor

" Končí hlavní sezona, klesá vytíženost letadel a na růst cen není prostor. Od roku 2000 zkrachovalo v EU již více než 50 leteckých společností a nemělo to vliv na zvýšení cen letenek - konkurence je velká," míní Tomio Okamura, viceprezident AČCKA. Letenky podraží

" Ceny letenek mírně podraží v rozsahu 10-15 procent. Není možné, aby nízkonákladové společnosti prodávaly dlouhou dobu letenky pod nákladovou cenou," domnívá se Jaromír Beránek, analytik cestovního ruchu, Mag Consulting. Konkurence udrží ceny dole

"Vzhledem k silnému konkurenčnímu prostředí neočekávám v nejbližší době zvyšování cen letenek. Silná konkurence je zde i po pádu SkyEurope. Zvyšování cen by mohlo přijít nejdříve za rok s oživením ekonomiky, a tedy jako reakce na vyšší poptávku po cestování," říká Josef Trejbal, obchodní ředitel společnosti Asiana.

Na dumpingové ceny se nedostaly jen letenky do vzdálených oblastí. Ještě levněji než loni je možné cestovat po Evropě. Letenku do Paříže, Londýna, Barcelony či Říma pořídíte i za tisíc až dva včetně poplatků, pokud kupujete letenku s dostatečným předstihem u některé z lowcost aerolinek operujících z Prahy.

Prostřednictvím řady leteckých společností si přitom můžete objednat i ubytování, cestovní pojištění a pronájem auta. "Využila jsem nabídky Wizz Airu, a když jsem kupovala letenky do německého Mölme na prodloužený víkend, zároveň jsem si přes ně objednala i hotel. Zpáteční letenka a tři noclehy ve čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní mě tak přišly na 3 500 korun, za což bych ještě před rokem nepořídila ani samu letenku," říká Helena Nová z Prahy.

Levné letenky však neprodávají jen nízkorozpočtové aerolinky. I klasičtí letečtí dopravci reagují na propad cen a nabízejí různé slevy či časově omezené, ovšem velmi zajímavé ceny několikrát do roka. V současnosti má zajímavou akci do 30. září například Air France. Letenku do Paříže a zpět pořídíte od 4 500 korun včetně tax, New York za necelých 12 tisíc, Peking za 14 900 a krásný Mauritius od 18 900 korun. Akce se vztahuje na lety do března příštího roku.

Podobnou nabídku omezenou koncem září má i letecká společnost KLM. S tou poletíte například do Amsterdamu za 3 500 korun, Šanghaje za 14 900 korun. Zpáteční let do San Franciska vás včetně tax vyjde už od 15 tisíc korun a Dubaj za 12 tisíc korun.

Do USA jako nezávislý turista a levně

Za velmi rozumnou cenu se dají pořídit letenky do Ameriky. "Zpáteční letenka se dá koupit už kolem 10 tisíc korun včetně všech poplatků, ještě nedávno to bylo dvakrát více. K tomu nízký kurz dolaru znamená, že pronájem auta či karavanu, zajištění ubytování a ceny v restauracích jsou v USA pro Čechy obzvlášť výhodné," uvedla Lea Špačková, marketingová ředitelka Student Agency, největšího prodejce letenek v České republice.

Když k tomu připočtete výbornou infrastrukturu v Americe, tak například dvoutýdenní samostatný výlet po národních parcích jihozápadu USA, z Los Angeles přes Las Vegas do San Franciska se dá pořídit za neuvěřitelných 35 tisíc korun včetně všeho. Přitom stejný zájezd organizovaný některou z cestovních kanceláří vyjde přibližně na 80 až 90 tisíc korun.

"Do Ameriky se letos vyplatí jezdit také na nákupy - nejenom že cesta a ubytování vyjde na rozumnou sumu, ale také ceny značkového oblečení, boty, fotoaparáty i elektronika se dá nyní v USA pořídit za třetinu ceny, která je u nás. Hodně Čechů této situace využívá a do USA jezdí na dovolenou a na nákupy," informuje Lea Špačková s tím, že Student Agency připravuje pro zájemce o nakupování speciální balíček do New Yorku s názvem I love shopping in NY. Cena balíčku je kolem 25 tisíc korun, záleží na obsazenosti hotelu a doby odletu. Zahrnuje mimo jiné zpáteční letenku do New Yorku, rezervaci pěti nocí ve tříhvězdičkovém hotelu na Manhattanu, cestovní pojištění, doporučené trasy na nejlepší nakupování a poznávací okruhy městem.

Levná letenka versus běžná, co od nich čekat

Nízkonákladoví letečtí přepravci bojují o zákazníka neuvěřitelně nízkými cenami od 1,99 eura, tedy zhruba padesáti korun bez tax. Komfortem zaostávají za klasikou, ale to se dá třeba po Evropě, kdy délka letu nepřekročí šest hodin, docela dobře vydržet. Cestující ovšem musí počítat s několika omezeními. Na čem tedy nízkonákladové aerolinky šetří a jaké služby nabízejí? Porovnejte.

LOWCOST

Letenka - koupě je možná přes internet platební kartou, není tištěná, je ve formě eletronického kódu zaslaného e-mailem. Letenku musíte po rezervaci zaplatit. Pokud nemáte vhodnou platební kartu, je možné u některých dopravců složit peníze v hotovosti v bance nebo zaplatit v cestovní kanceláři. Sedačky na palubě letadla jsou bez čísel, sednete si tam, kde je volno.

Ceny - začínají na pár desítkách korun, ale záleží na obsazenosti letadla. Čím je plnější, tím dražší letenky koupíte. Je možné, že zaplatíte i o několik korun víc než u klasického dopravce. Sledujte nabídky a zaregistrujte se na stránkách aerolinek.

Občerstvení - musíte si ho koupit, ceny začínají na několika eurech

Letiště - aerolinky mohou z důvodů nižších tax zvolit pro přílet menší nebo od centra města vzdálenější letiště, cestující tak musí počítat s většími výdaji na cestu z letiště. Přestupy - v nabídce jsou jen cílové letenky, takže v případě přestupů máte letenku na každý let zvlášť. Komplikací je vyzvednutí kufrů po každém letu.

Změny - Změna jména, odletu či destinace v rezervaci letenky je u některých přepravců možná, ale vyjde na dost peněz, na desítky eur. Za zrušení letenky nedostanete většinou nic.

Pojištění - proti případným změnám na letence se můžete u některých aerolinií pojistit. Poplatek v hodnotě několika eur zaplatíte při rezervaci letenky.

KLASICKÉ AEROLONKY

Letenka - koupě je možná přes internet i v kanceláři letecké společnosti, je tištěná nebo elektronická. Při odbavení dostanete číslo sedadla, můžete si ho popř. i vybrat. Lze si koupit sedadlo v první třídě - ceny oproti ekonomické třídě jsou mnohonásobně vyšší.

Letiště - aerolinky létají většinou na největší letiště.

Občerstvení - jídlo i nápoje jsou v ceně letenky.

Ceny - mezi cenami nejsou velké rozdíly, pohybují se v rozmezí několika tisíc korun, občas nabídnou aerolinky slevy na některé lety či na určitou dobu prodeje, ceny letenek se tak dotknou nejnižší hranice.

Přestupy - jsou možné, letenka je jedna, zavazadla jdou až do cílového místa, při přestupech se o ně nestaráte.

Změny - Většina klasických aerolinií umožňuje první změnu data odletu či jména cestujícího do 48 hodin před odletem zdarma. Při zrušení letu dříve než do 48 hodin dostanete nějakou částku zpět po odečtení stornopoplatku, jejichž výše se liší, počítejte se ztrátou několika set korun.

Pojištění - je možné se pojistit proti zrušení či posunutí termínu letu.