Ceny a služby dávají šanci hlavně Řecku a Španělsku

Co ale ukazují letošní ceny?

Pro ty, co se ještě nerozhodli, ale i pro ty, kteří v nejbližších týdnech pojedou, je právě momentální cenová hladina nejzajímavější.

Jak už bylo řečeno, ceny se zvýšily především v Chorvatsku, což se promítlo jednak do cen zájezdů cestovních kanceláří, ale i do cen potravin v zemi, což se projeví i na peněžence individuálně cestujícího turisty. Navíc když někdo jede do tohoto balkánského státu letecky, tak se jeho cena zájezdu v průměru už přibližuje cenám v Řecku či na Mallorce.

Je proto výhodnější jet například tam?

Kolébku antické kultury postihla před několika měsíci devalvace a tak jsou ceny po výměně německých marek pro nás výhodnější. Jenže do cen zájezdů se už nestihla devalvace promítnout, protože cestovní kanceláře sjednávají pobyty daleko dopředu. Lze si však, pokud Řekové nezvýší rychle ceny, více užít v restauracích a obchodech.

Také ceny ve Španělsku - kam musíme zařadit samozřejmě i Kanárské a Baleárské ostrovy (Mallorka, Ibiza) - jsou stabilní a poměrně přívětivé. K tomu je zde mořské pobřeží o něco různorodější a voda o něco čistší, než například v Itálii.

A objevila se letos i nová, Čechy ještě neobjevená místa u moře?

Nic moc. Taková může být jednoduchá odpověď. Portugalsko pořád neláká tak, jak by si samo představovalo a nezachrání to ani letošní Expo v Lisabonu. Pobřeží na Maltě není většinou vhodné pro rodiny s dětmi. Na Korsiku, Sardínii a Sicílii bývá komplikovanější doprava. Bulharsko se sice cenově zajímavé, ale služby pořád nejsou dokonalé, navíc jeho image je sporné a to někdy rozhoduje víc, než ceny.

Turecko a Tunisko jsou spolehlivá místa, nic nového však nenabízejí.

Pokud tedy vezmeme v úvahu ceny, nabízenou kvalitu služeb, dostupnost památek, kvalitu jídla a čistotu moře, nejlépe z toho vycházejí všechny oblasti spadající pod Španělsko a také Řecko. Vlastně také nic nového.



Informace o cenách v přímořských státech poskytli delegáti cestovní kanceláře Fischer.

Chorvatsko

V oblíbeném Chorvatsku se v poslední době ceny poněkud zvedly. V některých případech už dosahují poměrů západní Evropy, v jiných ještě stále ne. Celkově jsou však vyšší než u nás. Jedna místní kuna se prodává za 5,14 českých korun.

Chléb přijde na 5 kun, čtvrtka másla - 9,45, kilo salámu - 32 až 50, vejce (kus) - 1,10, minerálka (1,5 litru) - 4,60 až 5,80, sirup do vody - 14,20, pepsi (1,5 l) - 10 až 14, láhev piva - 2,60 až 5, láhev vína stojí 17 až 60 kun.

Ceny na tržištích: brambory - 4, rajčata - 10, papriky - 10, okurky - 6, jablka - 8, meruňky - 12, broskve - 12 až 15, meloun - 3 až 5. Ceny jsou vždy za jeden kilogram ovoce či zeleniny.

Ceny v restauracích: řízek - 55 až 70, ryba - 40 až 55, špagety - 20 až 25, velká pizza - 20 až 25, polévka - 10, litr vína - 24 až 40, pivo - 12 až 16, zmrzlina (jeden kopeček) - 3.

Jídlo v pouličním stánku, například párek v rohlíku či hamburger, stojí od sedmi do patnácti kun.



Tunisko

Tunisko patří pro českého turistu k poměrně přijatelným zemím, samozřejmě jako téměř všude, je však cenová hladina v zařízeních a obchodech pro turisty o něco vyšší, než u nás. Jeden tuniský dinár se kupuje za 28,72, kurs bývá většinou pevný jak pro banky, tak pro jiné směnárny.

Některé ceny v restauraci: nealkoholický nápoj - 1 až 1,5 dináru, láhev vína - 5,5, pivo (malé) - 1,5 až 2, oběd v hotelu střední kategorie - 10, oběd v lidové restauraci - 5. Ceny v obchodě: nelko (velká lahev) - 1, víno - 2,5, pivo - 0,8.

Sendvič na ulici stojí kolem 1,5 dináru, pizza tři.

Poměrně výhodnou dopravou mohou být na kratší a střední vzdálenosti v Tunisku i taxíky. Například ze Sousse do Monastiru stojí osm dinárů, ale když nasednete do takzvaného sběrného taxíků tak platítě pouze dinár.

Pohlednice přijde na 0,3 dináru, známka do České republiky na pohled je za 0,39 a na dopis 0,45. Minita hovoru z taxiphonu k nám je za 1,7 dináru.

Na všech tržištích se smlouvá, cena jde někdy srazit až na třetinu.



Itálie

V jednom z nejoblíbenějších cílů českých turistů se ceny v poslední době příliš nezměnily, protože inflace v zemi se pohybuje pouze kolem dvou procent. Cenová hladina s námi je podstatně vyšší. 1000 italských lir se prodává za 18,50 českých korun.

Některé ceny v restauraci: pivo - 5000 až 10 000 lir, víno - 5000 až 30 000, džus - 3000 až 5000, minerálka - 3000 až 5000.

Některé ceny v obchodě: salám - 25 000, maso - 40 000, cleba - 3000, vajíčko - 400, litr mléka - 2000 až 2500 lir.

Slunečník na pláží přijde na den od 15 000 do 20 000 lir, lehátko je za 10 000 až 15 000, pohled stojí 300 až 1000 lir a známka do České republiky 850.

Čím více jede turista na jih Itálie, tím větší pozor by si měl dávat na kvalitu poskytovaných služeb a jejich cenu. Někteří podnikatelé zde mají tendenci šidit.

Kdo chce nakoupit levněji potraviny, najde prakticky u všech velkých střediscích obchody na potraviny a nápoje. Lepší situace panuje na severu území.



Turecko

Turecko patří mezi cenově přijatelné přímořské státy i pro našeho turistu. Jakékoli ceny je ale potřeba brát s určitou rezervou, protože inflace je už několik let až sto procent. Tisíc tureckých lir se proto prodává pouze za 0,128 české koruny.

Některé ceny: soda - 120 000 lir, pivo - 150 000, oběd (běžné jídlo) - 650 000, pohlednice 15 000, jeden litr vína - 600 000, známka do České republiky - 100 000, tři deci nealkoholického nápoje - 120 000, ovoce (hroznové víno, broskve a podobně) - 300 000, melouny - 100 000, telefonický hovor do České republiky za jednu minutu - 120 000, litr benzínu - 145 000, auto na jeden den: Fiat 124 - 65 německých marek, Fiat 131 -75 marek, Jeep - 125 marek, taxi za jeden kilometr - 1,1 marky.

V Turecku se na většině tržiští smlouvá, na rozdíl od jiných zemí se potraviny i nápoje kupují většinou v menších obchodech a některé obchody jsou otevřeny po celý den i noc.

Je dobré si dávat pozor na místní měnu, protože statisícové a milionové částky mohou cizince při placení snadno poplést.



Řecko

Přestože ceny jsou v různých částech Řecka trochu rozdílné, dá se říci, že jsou si dost podobné. My uvádíme cenový přehled, který platí pro oblíbené ostrovy Kos a Rhodos. Ceny jsou pro české turisty velmi příznivé, navíc jsou po nedávné devalvaci drachmy pro nás ještě příjemnější.

Za 100 řeckých drachem se platí 11 českých korun.

Některé ceny: litr džusu - 500 drachem, velká lahev pitné vody - 200, malá bageta - 100, půl kilogramu chleba - 200, pivo plechovka (Amstel, Heineken) - 250, zmrzlina balená - 400 až 600, oběd v průměrné restauraci od 1500 drachem výše na jednu osobu.

Litr benzín super stojí 231 až 235 drachem, půjčení obyčejného kola - 700 až 1000, horské - 1000 až 1500, skutr - 3500 až 4500, auto (Seat Marbela) - 15 000 na den, na týden - 85 000 až 90 000 drachem.

Známka na pohled koupená na poště - 140., mimo poštu - 150, průměrné vstupné do muzeí - 500 až 800, telefonní karta - 1700 drachma, základní sazba u lékaře za ošetření - kolem 100 německých marek, strojek proti komárům - 800 drachem, tablety do něj (20 kusů) - 400.



Mallorka

Tento největší ostrov Baleár je v posledních letech jedním z nejpopulárnějších míst, kam jezdí čeští turisté. Ceny jsou zde poměrně přijatelné. Tento přehled je sestaven z cen na ostrovech Mallorka, Ibiza a Formentera, které jsou v podstatě stejné.

Kurs za 100 španělských peset je v současnosti 21,90 českých korun.

Některé ceny: kilo chleba -150, rohlík nebo houska nebo bageta - 30 až 50, lahev pitné vody - 50 až 100, pivo - 50 až 120 (v obchodě) a 200 (v restauraci), zmrzlina -100, oběd v průměrné restauraci - 1800 až 3000 peset na osobu, menu - 1000 až 1500, jeden kilogram jablek v obchodě - 250.

Cena za litr benzínu - 115 až 125, půjčení levnějšího auta na týden - 23 800, pohled stojí 30 až 50, známka do České republiky - 70.

Lehátka na pláži - 300 až 500 peset, slunečník na pláži - 400 až 500, parkovné v centru správního centra Palmy na devadesát minut - 125.

Vstupné na známé a velké diskotéky (Pacha, El Divino, Es Privilege - všechny na Ibize) - 3500 až 8000 peset, podobné ceny jsou na Mallorce.



Kanárské ostrovy

Souostroví v Atlantickém oceánu je nejbližším místem kam Češi jezdí k moři po celý rok. Ceny na všech místních ostrovech jsou velmi podobné a pro našince poměrně přijatelné.

Náš přehled je sestaven z cen na ostrovech Gran Canaria, Tenerife a Lanzarote.

Kurs za 100 španělských peset je v současnosti 21,90 českých korun.

Některé ceny: místo chleba se prodává pouze bageta - 70 až 100 peset, velká lahev pitné vody - 80 až 100, pivo v plechovce - 70 (supermarket) a 150 (restaurace), jeden kopeček zmrzliny - 100 až 150, oběd v průměrné restauraci na jednu osobu 1500-2000, cena za litr benzínu super - 78 až 80, půjčení auta na týden - 39 000, pohled - 50, známka - 70 peset.

Na Kanárských ostrovech je dobré zakoupit sluneční brýle a čepici, protože zde často foukají silné větry, které někdy prudce zvedají písek.

Lepší je také zaplatit si automobil v České republice, protože na Kanárských ostrovech je to pak dražší záležitost.