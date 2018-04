Cenově zajímavé Švýcarsko na sjezdovkách vedle čtyřtisícovek. Thyon 2000

Může se hodit Jak se tam dostat

Cesta autem do Thyonu trvá deset hodin (980 km) a vede po dálnicích přes Plzeň, Norimberk, Heilbronn, Basilej, Bern a Sion. Tam odbočíte na Val d' Hérens a posledních 24 km pojedete po stoupající horské silnici přes Vex, Myen de Sion a Les Collons. Bydlení

Čtyřlůžkové apartmány v Thyonu stojí v hlavní sezoně na týden od 550 eur. Přesné tarify najdete ZDE. Skipasy

Šestidenní permanentka pro oblast Thyonu (Printse) stojí 271 CHF (cca 209 eur), senioři a junioři 15- 20 let platí 217 CHF (167 eur), děti polovic. Stejný skipas pro 4 Valais je o 70 CHF pro dospělého dražší. Máte však možnost zakoupit si jen jednodení příplatek pro celou oblast za 19 CHF dospělý a 12 CHF děti. Užitečné weby www.4vallees.ch www.facebook.com/Thyonskiresort#!/Thyonskiresort Co ještě vidět

Thyon nabízí nejen lyžování, ale také opravdu zajímavé výlety do okolí. Na ty určitě alespoň jeden den obětujte. Začněte na konci údolí Val d´Herens prohlídkou světového unikátu - přehrady Grande Dixence. Od poloviny 60. let se tyčí se do výšky 285 metrů a drží rekord největší tížní hráze na světě. Osmipatrový Hotel du Barrage vypadá pod touto obrovskou betonovou masou jako skládanka z lega. Systémem vodních tunelů, které jsou přes 100 km dlouhé, přivádí do jezera Dix vodu z dalších řek a tajících ledovců. Grande Dixence tak zásobuje vodou čtyři elektrárny v údolí Rhony.

Lyžování v malém středisku Évolène klidně můžete oželet, ale určitě se do městečka v údolí Val d´Hérémence vypravte. Je to živý skanzen prastaré švýcarské architektury. Průvodce po městě najdete v turistickém centru hned vedle pokladen lyžařského areálu. Provede vás mezi 300 let starými domy, ve kterých žili lidé, mluvící zvláštním nářečím. A také se tu dozvíte, proč se ve Valais pořádají každoročně soutěže královen - nikoliv krásy. Pěstuje se tu totiž zvláštní plemeno černých krav, bojovnic, které mají soupeření v genech, a farmáři je nechávají každoročně utkat se mezi sebou o královský titul. Býci toto privilegium nemají. Z nich se okamžitě, jak vyrostou, připravují zdejší vyhlášené bifteky.

Neuvěřitelné skalní útvary, které najdete na cestě, se jmenují Pyramidy z Euseigne. Zvětralé pískovcové skály mají na torzech svých špičatých vrcholů obrovské kameny, vypadající, jako by je tam s ohromnou opatrností položili obři. Úžasným zážitkem je také návštěva moderní betonové katedrály v městečku Hérémence, posazené do stráně mezi tradiční dřevěné chalupy. Moderní betonová stavba vypadá jak z jiného světa. Určitě vás okouzlí hrou světel, dopadajících lomenými okny na oltář a do všech zákoutí této neuvěřitelně duchovní stavby. Nechte si pustit chrámovou hudbu a dopřejte si nerušené rozjímání v srdci hor.