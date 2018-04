Cenné rady od cestovatele, který byl v Thajsku

Letenku z KohSamui na Phuket (o letenku jsem požádal v místní cestovce ve 20:30, letenku jsme dostal cca ve 20:50 a odlétal jsem následující den v 08:00, doba letu 45 minut) jsem koupil za 2000 BTH, únorový kurz byl cca 0,63 Kč za 1BTH.

Malý detail: letenka z BangKoku na Phuket stojí cca 2500 BTH, když ji koupíte na Kaosan road v Bangkoku (na letišti jsem se neptal, ale mám od všeho www stránky kdyby bylo třeba...)

Na Phuketu jsem neměl ani ubytování, ale protože to tam již dobře znám, tak jsem s tím neměl probém.

Zajímavá historka z taxiku: Po nástupu do taxiku jsem řekl řidiči, že chci na Patong Beach do hotelu PatongBayGarden (www.patongbaygarden.com ). Tento hotel totiž uváděl na stránkách, že je už od 1.2.2005 plně v provozu. (Hotel je jako jeden z velmi mála hotelů přímo na pláži / ostatní shoptely jsou většinou až za silnicí). Taxikář mi cestou říkal, že si není jistý, jestli je hotel na 100% v provozu, ale že vypne taxametr a zastaví se se mnou u nich v kanceláři, kde mají mapu a přímo mi zjistí, zda je hotel OK, případně hned zabookují hotel nový.

Bohužel mi řekli, že hotel ještě v provozu není a nabídli mi něco jiného o kousek dál (v té době byl v provozu v první řadě s výhledem na moře jen jeden hotel na Patong pláži). Odmítl jsem s tím, že jim nevěřím a pokračoval taxikem na místo, že si hotel vyberu, až uvidím co a jak, a když se mi tam nebude líbit, tak se sbalím a poletím nazpět.

Zajímavost: Pokud bych si totiž hotel (ne PatongBayGarden, ale jiný za levnější cenu) zabookoval v kanceláři, budu platit cca 1400 BTH / noc, ale pokud už přijedete na recepci hotelu, zaplatíte 1900 BTH / noc a slevu nedostanete.

Turisté: lidí tam bylo fakt o něco méně než loni, ale lepší se to každým dnem.

Zajimavé odkazy: http://www.phuketgazette.com - noviny vycházející na ostrově Phuket, kde se dočtete vše, co potřebujete vědět.

Zajimavé detaily: Na Phuketu na pláži Patong beach již byl instalován a je v provozu varovný systém před tsunami. Když jsem tam v únoru byl, tak tam zrovna ukazovali, jak to funguje a měli tam kolem toho shromáždění, aby informovali lidi...

Zajimavé zkušenosti: Velmi dobří známí, co tam byli s námi na KohSamui, museli kvůli nějaké chřipce zůstat na ostrově o čtyři dny déle, kde postižená ležela čtyři dny na JIPce. Nikde nebyl žádný problém a tak, jak se o ně postarali a jakou měli péči, to prý nikdy nikde neviděli...

Manžel postižené dostal samozřejmě lůžko vedle manželky přímo v nemocnici od rána do večera kolem nich běhalo spousta lidí a pořád se jich ptali, jestli jim něco nechybí a podobně... Za 4 dny na jednotce intenzivní péče a pochopitelně vyléčení tak, aby mohli odletět, bylo vyúčtování v přepočtu zhruba 17 000 Kč... Druhá osoba samozřejmě nikde nefigurovala, aby pojišťovna proplatila vše a nedělal někdo potíže, že druhá osoba měla letět domů...

KDYBY NAŠE ZDRAVOTNICTVÍ BYLO NA TAKOVÉ ÚROVNI JAKO JE V THAJSKU, TAK BY JSME SE ASI MĚLI PODSTATNĚ LÉPE... Tam všechno jde, u nás je se vším problém. Mám vlastní zkušenosti s léčením anginy, se kterou jsem minulý rok odletěl do Thajska z ČR a asi se příště pojedu léčit tam :-) Jen těch 9 hodin v letadle je katastrofa...