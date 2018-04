Cena za pivo na kole? Třeba rok za katrem!

Čtyřiapadesátiletý muž spadl o minulém víkendu z kola u obce Loučka na Přerovsku, protože byl opilý. Kvůli alkoholu boural i devatenáctiletý mladík u Brodku u Přerova. Když mu dali policisté dýchnout, v krvi mu naměřili 1,22 promile alkoholu. Podle policistů žádné výjimky. Podobně totiž hřeší řada lidí. Zejména v horkých dnech jezdí na kolech posilněni alkoholem a ohrožují tím sebe i životy lidí v okolí.

Jen za poslední víkend přistihli policisté v Česku řadu opilých cyklistů. V celostátních statistikách dopravní nehodovosti evidují policisté za loňský rok 526 nehod způsobených cyklisty pod vlivem alkoholu. To se možná brzy změní.

Od 1. července budou jezdit řidiči na silnicích podle nových pravidel. Cyklista tak bude moci dostat za jízdu pod vlivem alkoholu či za kouření na kole ve správním řízení pokutu 15.000 korun, či dokonce rok vězení. Policisté navíc slibují, že se na opilce za řídítky při svých kontrolách zaměří.

"Můžeme je zastavovat a kontrolovat na pozemních komunikacích, což jsou silnice, ale i účelových komunikacích a cyklostezkách. Pokud budou pod vlivem alkoholu, vše oznámíme příslušné radnici, která pak bude případy dál řešit," řekla Michaela Altmannová z Policie ČR.

To potvrzuje například i Soňa Bradáčová, mluvčí Severomoravské policie. "Policisté se při kontrolách cyklistů zaměří, stejně jako dosud, zejména na požívání alkoholických nápojů nebo technické vybavení kola s důrazem na osvětlení," uvedla mluvčí.

Změny pro cyklisty * Cyklista, kterému je méně než 18 let, smí vyjet pouze s helmou na hlavě. Pokud si přilbu nevezme, hrozí mu na místě bloková pokuta až 2000 korun. * Citelnější postih také čeká cyklistu, který pojede opilý. Nově totiž existuje trestný čin "nedovolená jízda pod vlivem alkoholu" a vztahuje se i na cyklisty. Pachatel, který se ho dopustí, může jít až na jeden rok do vězení, i když policisté budou zřejmě k cyklistům benevolentnější než k řidičům. * Cyklisté se naopak budou moci cítit na silnici bezpečněji. Řidiči mají vůči nim více povinností. Například musí vždy dávat znamení o změně směru, když cyklistu předjíždějí, a to i když skoro neotočí volantem. Zákon však výslovně říká, že řidič smí předjet cyklistu i v křižovatce. ČTĚTE:

SILNIČNÍ ZÁKON: VŠE O BODOVÉM SYSTÉMU

Do osmnácti let pouze s přilbou

Cyklisté si od července budou muset dávat pozor i na další věci. Podle přísnější novely zákona budou muset nosit cyklisté mladší osmnácti let ochrannou přilbu. Dosud ji museli používat kolaři pouze do věku patnácti let.

"To je určitě dobrá změna. Přilba při pádu často zachraňuje životy, a hlavně dětem by se to mělo důrazně připomínat. Já sám jezdím na kole s přilbou i do práce," říká vedoucí sekce cyklistické a pěší dopravy Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu.

Zákon však podle odborníků nepamatuje dostatečně na malé děti, které jsou na kole vezeny. Stále platí, že osoba starší 15 let může vézt děti do sedmi let - pro ně totiž není přilba předepsána! Nezbývá než se spolehnout na zdravý rozum rodičů.

Kolařům se body strhávat nebudou

Kromě vyšších pokut za porušení pravidel však cyklistům větší postih nehrozí. Zákon bude k těmto přestupkům benevolentnější. Cyklista může dostat ve správním řízení pokutu až patnáct tisíc korun. I když bude mít řidičský průkaz na řízení auta, za opilost na kole o něj nepřijde. "V této oblasti bude situace stejná jako dosud," řekla mluvčí ministra dopravy Marcela Žižková.

Proč nemůže cyklista dostat trestné body za jízdu v opilosti? Úředníci, kteří o trestech pro řidiče rozhodují, vysvětlují, že na rozdíl od motoristů nepotřebují cyklisté žádné osvědčení k jízdě. "Cyklista také může mít řidičský průkaz na motorová vozidla, ale v okamžiku, kdy je odhalen pod vlivem alkoholu na kole, řidičský průkaz k této činnosti nepotřebuje," vysvětlil jeden z úředníků, který se zabývá postihy pro řidiče.

Postih mine rovněž opilce na kolečkových bruslích, a to i v případě, že pojede po cyklostezce. "Zákon mluví pouze o řidičích motorových vozidel a kol," říká tajemník přerovského městského úřadu Jiří Bakalík.