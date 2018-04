Cena za nezdravý vzduch je příliš vysoká

, aktualizováno

Co je na Kanadě fascinující, to je příroda. Nejen svou rozmanitostí a panenskostí, ale faktem, že se s ní setkáte doslova na každém kroku. Je dokonce i tam, kde by to člověk očekával nejméně: v uzavřených místnostech, v přelidněných ulicích měst stejně jako na jeho okrajích, před fabrikami jako před každým rychlým občerstvením - prostě všude.